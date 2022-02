Dubai Science Park a Serviceplan Middle East zvyšují povědomí o depresi s pomocí ručně kreslených obrázků.

Jedním z nejvýznamnějších příznaků chronické deprese je hypersomnie neboli patologicky zvýšená spavost. Lidé je ale často považují spíše za vlastní nedostatky spíše než příznaky nemoci. I kvůli stigmatizaci deprese a dalších psychických problémů tak například na Blízkém Východě až 66 procent případů zůstane nediagnostikovaných.

S tím se rozhodla bojovat organizace Dubai Science Park, komunita profesionálů a podnikatelů ze zdravotnictví, spolu s klinikou Thrive Wellbeing Centre a agenturou Serviceplan Middle East.

Vytvořili kampaň „rukojmí deprese“ pro tisk a venkovní reklamu, v níž využili tři ručně malované obrazy lidí doslova uvězněných v postelích. Doprovázely je provokativními slogany odkazující na nejčastější záměny s příznaky deprese: možná to není lenost, možná to není prokrastinace, možná to není flákání.

„Využili jsme tři výrazné vizuály, abychom vystihli, jak může deprese člověka zneschopnit. Jsou ručně ilustrované a pak digitálně vybarvené s pomocí odstínů, které vyvolávají emocionální reakci. Postel reprezentuje pocit, kdy je člověk chycený v bludném kruhu pochybností o sobě,“ uvedl ke kampani Oussama Founi, zástupce kreativního ředitele Serviceplan Middle East.

Součástí vizuálů byly i QR kódy odkazující na jednoduchý samotest vyvinutý Thrive Wellbeing Centre. Ten má pomoci odhalit, jestli se člověk skutečně potýká s depresí, v jaké frekvenci a intenzitě, a jestli má vyhledat pomoc odborníka.