Sociální platformy společnosti Big Shock! od února spravuje kreativní agentura Story TLRS. Cílem kampaně je komunikaci omladit a oslovit skrz sociální platformy také generaci Z, se kterou by chtěla společnost komunikaci zintenzivnit.

Story TLRS uzavřela s firmou na energetické nápoje dlouhodobou spolupráci a po téměř deseti letech tak vystřídá digitální agenturu Socialsharks. „Story TLRS nejlépe trefilo koncept, jak o věcech uvažujeme. Již delší dobu jsme jejich práci sledovali a věříme, že pro naši značku bude jejich kreativní přístup a originalita právě to, co hledáme,” říká marketingový manažer Big Shock! CZ/SK Jan Kopřiva. Digitální agentura zajistí kompletní komunikaci na kanálech sociálních sítí včetně Instagramu a Facebooku. Do budoucna by svou pozornost chtěli upřít i na Tik Tok.

Tým, který se o Big Shock! bude starat, povede obsahový ředitel Jiří Markvart. „Big Shock! má silnou a věrnou fanouškovskou základnu, kterou je ale potřeba rozšířit o nově nastupující generaci Z. Chceme proto využívat nové formáty i platformy, které budou k této cílové skupině vysoce afinitní,” říká o spolupráci Markvart. Klientovu podporu zajistí Michaela Hadašová za copy, Tereza Blažejová za design a account manažerka Klára Šebková.

„Nahradit stávající agenturu pro nás bude velkou výzvou. Ceníme si klientovi odhodlanosti pro odvážné věci a věřím, že spolupráce s ryze českou značkou, která má skvělé jméno na trhu a chuť dělat věci jinak, bude výhrou pro obě strany,” říká k uzavření spolupráce CEO Story TLRS Adéla Marešová.