Dva z bývalých evropských ředitelů společnosti Grayling založili poradenskou společnost Lomond Corporate Relations, která se bude specializovat na konzultační servis v oblasti korporátní komunikace a public affairs. Významnou část služeb bude tvořit i problematika související s regulatorními změnami v Evropě.

Centrála nové společnosti bude umístěna v Praze, ale konzultantský tým bude obsluhovat klienty z celé Evropy. Zakládajícími partnery společnosti Lomond jsou Jan Šimůnek a Ben Petter, kteří působili jako generální a provozní ředitelé společnosti Grayling pro kontinentální Evropu. Jan Šimůnek pracoval ve společnosti Grayling od roku 1996 a Ben Petter od roku 2010. Oba byli odpovědní za poskytování komplexních služeb mezinárodním klientům z řad finančních služeb, ICT, zdravotnictví, energetiky a průmyslu.

Vysokou míru odbornosti a úroveň strategického poradenství podtrhuje i úzká spolupráce konzultantů Lomond s týmem vrchního poradního sboru složeným z předních mezinárodních expertů v oblastech korporátní komunikace. Tým Senior advisory board tvoří: Lord Chadlington, zakladatel sítě komunikačních agentur Shandwick a Huntsworth a bývalý poradce sira Johna Majora a Davida Camerona, Małgorzata O’Shaughnessy, která založila polskou pobočku společnosti Visa a 30 let řídila aktivity Visa v celém regionu střední a východní Evropy, Frank Schönrock, bývalý ředitel frankfurtské pobočky agentury Edelman a ředitel agentury Grayling v Německu, Loretta Ahmed, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Houbara Communications, držitelka titulu PR Leader roku 2020 pro oblast Blízkého východu uděleného organizací PRCA MENA.

„Každý z nás má za sebou desítky let poradenství v korporátní komunikaci i public affairs na celoevropské úrovni. Naším cílem je využít tyto mezinárodní zkušenosti a nabídnout klientům ve střední Evropě nadstandardní a vysoce specializovaný poradenský servis,“ uvedl Jan Šimůnek, managing partner Lomond Corporate Relations. „V dnešní postcovidové době potřebují společnosti co nejrychleji nastartovat růst, ale také se naučit fungovat v prostředí s řadou legislativních a regulatorních změn. U našich klientů tak vnímáme mnohem větší důraz na efektivitu integrovaných komunikačních kampaní a zároveň potřebu opravdu vysoce seniorních konzultačních služeb. Právě na těchto konkurenčních výhodách chceme budovat Lomond,“ dodal Jan Šimůnek.

Lord Chadlington doplnil: „V západní Evropě se v posledních několika letech prosazuje trend menších ale vysoce specializovaných konzultantských agentur, které si zakládají top manažeři mezinárodních komunikačních společností. Pro řadu klientů je tento koncept atraktivní, protože jim nabízí to nejlepší z obou světů: mezinárodní zkušenosti velkých sítí v kombinaci s flexibilitou butikové agentury a vysoce seniorním přístupem. Lomond je přesně tento případ. Zároveň je to důkaz, že se tento trend nyní posouvá do střední a východní Evropy a i tady má významným klientům co nabídnout. “