Zatímco některé společnosti ještě ladí svůj postoj ke konfliktu na Ukrajině, některé značky se již rozhodly své stanovisko zveřejni na sociálních sítích.

Ještě před samotným propuknutím konfliktu se vyjádřil například Rohlik.cz, pro který Ukrajinci pracují v hojném počtu. „Právě Ukrajinci a Ukrajinky jsou ti, kteří v Rohlíku zastávají čestné místo a jsou jeho nedílnou součástí. Rádi bychom proto tímto krokem poslali podporu všem, kteří ji potřebují a dali naše slovo, že pokud to bude v našich silách, jsme připraveni podat pomocnou ruku v cestě za novým životem. Ať už nabídkou pracovního místa nebo potravinovou či materiální pomocí,“ slibuje Rohlík.cz na svém LinkedIn profilu.

Šéf marketingu Kytary.cz Filip Černý ještě včera komentoval, že se jedná o krok proti základním pravidlům byznysu. „Ten by se nikdy neměl otevřené plést do politiky. Proto je tohle gesto ještě cennější a má moje sympatie. Možná je čas tyhle staré postoje trochu přehodnotit,“ dodal.

Sugestivně vyznívá příspěvek šéfa DDB Prague Darka Silajdžiće, který poukazuj na to, že jeho žena a polovina jeho rodiny pocházejí z Ukrajiny. „Moje děti jsou z poloviny Ukrajinci, zažil jsem válku v Bosně a je to nepředstavitelný horor. Hluboce mě trápí, když vidím, co se děje,“ píše Silajdžić a přirovnává Putina k Hitlerovi.

Spoluzakladatel serveru Hlídačky.cz Petr Sigut informoval, že kdokoli přijde na stránky s prohlížečem v ukrajinském nebo ruském jazyce uvidí logo v barvách Ukrajiny. „Je to samozřejmě jen gesto, ale chceme vyjádřit naši podporu,“ uvedl.

Pavel Řehák, spoluzakladatel Direct pojišťovny oznámil finanční dar na pomoc lidem na Ukrajině prostřednictvím Člověka v tísni a také placené volno pro všechny v týmu, kteří mají v napadené zemi rodinu. „Naprosto bezprecedentní napadení suverénní země. Pojďme pomoct – každý z nás může,“ vyzval.

Podporu ústy Pavla Doležala vyjádřila i datová společnost Keboola, která poprvé změnila logo společnosti, aby vyjádřila své politické stanovisko. Na sítích napsal, že při invazi na Krym všichni mlčeli, ale nyní je čas zaujmout postoj.

Hluboce zarmoucen vývojem situace na Ukrajině je i CEO ČSOB John Hollows. Válečný akt odsoudil na svém profilu i Karel Komárek, jeden z nejbohatších Čechů a zakladatel KKCG Group.

„Zásadně odsuzuji válečný akt, kterého se dopustil Vladimír Putin a Ruská federace. Evropská unie a NATO se této nepřijatelné agresi musí jednotně postavit a společně musíme hájit naše demokratické hodnoty. Ty totiž tvoří podstatu našeho života, “ uvedl Komárek mimo jiné a dodal: „24. února 2022 není jen datum, kdy v Evropě vypukla válka. Je to také datum, kdy začal konec éry Vladimira Putina.“

Finanční podporu Ukrajině posílá také společnost Scio přes Člověk na konto SOS Ukrajina a další pak na účet organizace Post Bellum, která vybrané prostředky poskytuje ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive. Ta se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny. Tu mimochodem jako vhodnou organizaci pro případnou pomoc doporučovala i Tetiana Yurchenko, ředitelka komunikace Dentsu Ukraine, s níž je MAM v kontaktu.

„Zjišťujeme, zda bychom v rámci ScioŠkoly mohli nabídnout dočasné ubytování případně vzdělávání uprchlíkům ve spolupráci se Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Zároveň všichni občané Ukrajiny budou mít Národní srovnávací zkoušky zdarma, “ uvedl rovněž na LinkedIn Bohuslav Bohuněk, který ve Scio zajišťuje komunikaci s médii.