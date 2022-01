Od DOOH přes muraly až po klasiku. Jelen na Piccadilly Circus, velryba v Soulu, vodopád v Londýně i BBC v Anglii. Které venkovní instalace loni nejvíce zaujaly?

Živý jelen v Londýně

Jedna z nejpopulárnějších skotských whisky Glenffidich spustila v roce 2021 globální kampaň Where Next?, která odstartovala v Číně a poté v USA. Pro inovativní 3D instalaci na londýnském náměstí Piccadilly Circus se značka spojila s agenturou The Mill, což je VFX a kreativní produkční studio se sídlem v Londýně v Anglii. Díky působivým vizuálním efektům měli chodci možnost sledovat populárního jelena, jehož má skotská whisky Glenfiddich ve znaku, na téměř dvacetimetrové obrazovce. Autoři dokonce doplnili vítr pro čechrání srsti a vyfukování vzduchu nozdrami pro citlivý efekt. Lidé mohou díky tomu vnímat celou hloubku a nemají dojem, že se jen dívají, ale jsou vtaženi do přírody.

Kolo času

Na start fantasy seriálu Kolo času, který se natáčel v Praze a stál dvě milardy korun, upozorňovaly velké virtuální venkovní instalace v kampani od agentury Amplify a MPC a Amazon Studios. Na velkých digitálních plochách se v něm objevuje hlavní postava seriálu Moiraine, již ztvárňuje herečka Rosamund Pike, která s pomocí svých kouzel zažene temné síly. Šlo o plochy na Piccadilly Lights ze sítě Ocean Outdoor na londýnském náměstí Piccadilly Circus, kde se reklamy objevují od roku 1908 s výjimkou druhé světové války, na obrazovce 2800 metrů čtverečních na Times Square a na ploše s 4 K rozlišením v Tokiu. Vzhledem k tomu, že každá plocha nabízí jiný ideální úhel pohledu pro zobrazení 3D scény, musela agentura pro každou lokaci natočit video s jinou kompozicí.

Oceněné umělecké muraly

Na posledních The Drum Awards za OOH kampaně v roce 2021 uspěla společnost Klarna se svými hravými muraly, na nichž spolupracovala se španělským umělcem Ignasi Monrealem. Ignasi pro Klarnu stvořil mytický svět v rámci několika muralů umístěných ve čtyřech největších městech Anglie v Londýně, Manchesteru, Birminghamu a Liverpoolu, což zajistilo vysoký dosah cílového publika. OOH muraly byly použity jako brány do mýtického světa, které zvaly lidi, aby se zúčastnili výzvy pomocí QR kódů, jenž je přenesl na stránky hry a do online galerie. Díky interaktivní formě se do hry na vyvrácení mýtů o společnosti zapojily i tisíce účastníků.







Velryba v Soulu i NY

Na nejslavnější venkovní reklamní ploše na náměstí Times Square v New Yorku mohli kolemjdoucí ve vizualizaci obřího akvária obdivovat velice realistickou mořskou vlnu i šplouchání velryby. Společnost Silvercast Media pronajímá plochy na Times Square. Prostor nabídla digitálnímu jihokorejskému studiu d’strict, které na obří venkovní obrazovce vytvořilo iluzi divoké zpěněné mořské vlny, která se rozbíjí o stěny akvária. Vlnu pomáhá rozpohybovat velryba, která se nakonec sama rozprskne v pěnu. Studio vytvořilo v minulosti podobnou vlnu také v jihokorejském Soulu.

Stometrový vodopád v New Yorku

Kromě DOOH s velrybou se na Times Square objevil také uměle vytvořený vodopád na několika vertikálních obrazovkách z dílny Samsungu a studia d’strict, jejichž výška přesáhla celkem sto metrů.

BBC připomíná křehkost planety

Povedené billboardy ve spolupráci BBC Creative a agentury Talon Outdoor pro vědeckou sérii BBC A Perfect Planet, kterou provází sir David Attenborough, měly upozornit na devastující změny v přírodě. V první fázi ukazovaly zvířata v krásném přirozeném prostředí s nápisem A Perfect World, a poté byla část plakátu umělecky strhnuta a kus billboardu se tak proměnil ve svět zkázy, jemuž některé ekosystémy i organismy čelí. A odkryla se druhá část vzkazu For How Long? Některé billborady dokonce doplňovalo zařízení vydávající kouř a dodávající další urgenci.

Svítíci 3D mural

Pomocí fotorealistických barev a natíracích technik udělala skupina streetartových umělců na ulici Duke Street v Liverpoolu speciální mural ke třetí sérii televizního pořadu Glow Up, která v Británii hledá další hvězdu líčení. Koncept vymyslela kreativní in­‑house agentura BBC Creative. V noci mural, na němž je moderátorka Maya Jama, ožívá díky 3D obrazu květiny, který jej prozáří, což koresponduje i se show, na niž upozorňuje.

Chilli dynamit

Na pohled jednoduchý billboard na pomazánku Marmite Dynamite Chilli je doplněný o normálně opodál stojící auto. Pouze s víčkem od pomazánky uprostřed čelního skla jako kdyby z pálivé omáčky vybuchlo, vše doplněné o slogan „Love it. Hate it. Be careful with it“. Na kampani spolupracovala agentura Adam&eveDDB ve spolupráci s Mindshare a Kinetic pro Unilever.

Netflixové gify

Streamovací platforma Netflix se spojila s Ogilvy Paris a společně vytvořily sérii digitálních ploch, na nichž se střídají gify založené na záběrech z populárních televizních seriálů a filmů z knihovny Netflixu. Kampaně dokáží navíc reagovat na různé podněty a měnit se třeba i podle počasí nebo aktuálních událostí.