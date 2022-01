Třetí ročník konference zaměřené na marketing, personalistiku a obchod posouvá i nominace na Ceny česko-slovenského LinkedInu LiFT.

Populární konference zaměřená na marketing, personalistiku a obchod se místo čtvrtka 27. ledna uskuteční až ve čtvrtek 14. dubna. „Po celkem intenzivních debatách jsme se nakonec rozhodli pro změnu data konání. Covid situace se sice aktuálně jeví dobře, ale omikron to může celé velmi rychle změnit. Pro větší klid účastníků summitu přesouváme původní lednový termín,“ uvedl na svém LinkedIn profilu Martin Hošek, šéf marketingu a obchodu společnosti Herbadent, který konferenci pořádá společně s Markétou Svatošovou z Alzy.

Spolu s termínem konference se prodlužuje i možnost nominací do všech kategorií Cen česko-slovenského LinkedInu LiFT se prodlužuje do 31/3/2022. Podle Hoška je v kategorii Firemní profil aktuálně nominováno 176 stránek, do kategorie Marketingový počin roku dorazilo 41 nominací a na Osobnost československého LinkedInu je nominováno 71 lidí.

Místo konání zůstává stejné, akce se uskuteční v WPP Campusu Bubenská 1 v pražských Holešovicích. Registrace jsou otevřené na webu akce pro 200 míst s cenou 4900 korun bez DPH. Hotový už je i program konference. Mimo jiné na ní vystoupí Filip Kec z Httpool, který představí nástroje LinkedInu. Daniela Pešková z České spořitelny promluví o posílení značky prostřednictvím osobních profilů členů vedení banky, Oleh Polovko z TikToku probere mýty o této sociální síti. Vítězslav Klement GroupM poradí, jak využívat LinkedIn jinak než ostatní, Adam Zbiejczuk z Influencer.cz ukáže speciální kategorii influencerů na LinkedInu a Kristýna Rakovská z Rohlik.cz prozradí, jak budovat lovebrand na profesionální sociální síti.

Po konferenci je připraveno šest odpoledních workshopů, které se zaměří na vzdálený a hybridní způsob práce, osobní marketing v práci, kulturu a trendy na TikToku, právní problematiku na LinkedIn, osobní brand a „ambassadoring“ či copywriting pro Linkedin.