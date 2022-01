Příklon k digitálu je u nás kontinuální, je to cesta, jak dosáhnout větší návratnosti investic, říká v rozhovoru o plánech pro letošní rok šéfka marketingu P&G Barbora Líška Kratochvílová

Jaká je momentální nálada Procter & Gamble, co se týká reklamních a mediálních investic?

Nyní jsme v půlce našeho fiskálního roku, ten končí až v červnu. I když vám nemohu říci žádná konkrétní čísla, tak jsme naladěni pozitivně. Spoustu věcí jsme už uskutečnili a ještě nás řada projektů čeká.

Takže nepociťujete důsledky pandemie?

To ano, ale i díky šíři portfolia nebyly nijak závažné. Některé kategorie, jako například vlasová kosmetika nebo holení, sice byly zasaženy více, ale jiným se dařilo lépe než před pandemií. Můžu jmenovat třeba všechny produkty na úklid a péči o domácnost.

Došlo kvůli pandemii k upravení výše rozpočtu na marketing?

Ne. Dokud rozpočty přinášejí tu správnou návratnost a vidíme růst, není důvod nic škrtat.

Ani mediamix jste nemuseli měnit? Nezbavovali jste se jako někteří jiní zadavatelé například venkovních ploch ve prospěch onlinu?

Mediamix máme už delší dobu vyvážený mezi televizí a klasickou ATL komunikací na jedné straně a onlinem na straně druhé. Dlouho už neinvestujeme do venkovní reklamy v nějaké výrazné míře. To znamená, že ani v důsledku pandemie se toto nezměnilo. Příklon k digitálu je u nás kontinuální, neodehrál se z roku na rok. Pro nás je to cesta, jak dosáhnout větší návratnosti investic, protože v onlinu můžeme například lépe cílit.

O rozpočtu pro ČR si rozhodujete sami?

Rozhodujeme regionálně, aby vše bylo v souladu se strategií jednotlivých značek v rámci celé střední Evropy. V tomto regionu je celkem deset trhů a Česká republika mezi nimi hraje velmi důležitou roli. Některé velké značky, jako například Pampers, Gillette nebo Oral‑B, mají také lokální zastoupení v Praze.

Někteří velcí zadavatelé posilují in‑house marketingová oddělení, je to i váš případ?

Rozhodně nejsme ve stavu, že bychom zakládali nějaké in‑house agentury, ale je pravda, že čím dál více věcí chceme mít „pod kontrolou“, hlavně co se týká plánování médií. Naše struktura a strategie se ale stále vyvíjí. To, co zůstává, je fakt, že strategické partnerství s agenturami je pro nás stále důležité, ať už je to kreativa, nebo plánování médií.

