Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) rozdá médiím pečeti kvality pod inovovaným názvem MediaRating. Podle šéfky NFNZ Kateřiny Hrubešové hodnocení pomáhá v orientaci nejen čtenářům, ale i zadavatelům. Média zase motivuje ke zlepšení.



Ve světě pozorujeme nedemokratické posuny. Situace se zhoršuje i z pohledu svobody médií. Jak to vnímáte vy?

Já jsem půlku života vyrostla za „totáče“, takže můj pohled na věci je v důsledku toho spíše optimistický. Myslím, že v Evropě je situace pořád slušná. Problém samozřejmě nastává s oblastmi od nás na východ, tedy Ruskem a Čínou, kteří mají politické ambice, a především Rusko stojí o obnovení statu quo jako velmoci. Čína se chce zase vrátit k Velké Číně a z toho plynou další problémy — snaha o koupení si Evropy, o ovládnutí evropských satelitů za použití jakýchkoli nástrojů, ať už jsou to migrační války nebo dezinformace, respektive hybridní válka. A ta se promítá do celé Evropy. Projevuje se například generačním rozdělením na „starce“, tedy nás padesátníky a šedesátníky s jiným „mindsetem“ než mají mladí, a na mladou generaci, která vnímá tyto problémy a priority úplně jinak. Logicky to způsobuje společenské pnutí, které je eskalováno hybridní válkou, dezinformacemi a snahou o nové rozdělení světa. Příkop je i geografický. V Česku mezi Prahou a regiony, na které se vůbec nepamatuje, jsou vydělené a mají pocit, že se na ně všichni vykašlali. To vše se pak promítá do výsledků voleb.

Hybridní válka vás tedy aktuálně znepokojuje nejvíce? Už to tolik není vlastnictví médií oligarchy a finančními skupinami, což byl impulz, který dal vzniknout NFNZ?

Pro mě je teď asi neproblematičtější neviditelnost hybridních hrozeb. V českém mediálním světě jsou karty víceméně rozdané, víte, kdo za koho kope, kdo vlastní jaké médium. Nikdo si už neděláme iluze o tom, že vlastník-oligarcha obsah neovlivňuje. Pak ale na „neviditelné“ úrovni probíhá ovlivňování lidí, jejich názorů, postojů, stanovisek a volebních preferencí, eskalace vášní, zkrátka hybridní válka. S ní si společnost neumí poradit. Prakticky během dvaceti let jsme si měli zvyknout na úplně nový rozměr života. Schopnost přizpůsobit se technologiím, umět zacházet s internetem nebo řetězovými maily má dnes patřit do výbavy každého z nás. Je důležité, abychom se naučili v digitálním prostředí fungovat. V tomhle máme velké rezervy.

Váš průzkum s Medianem ukázal, že je tady rostoucí skupina lidí, nějakých 37 procent, která se o zpravodajství vůbec nezajímá. Koho má vůbec cenu ke zpravodajství přivádět, mladé?

V populaci vždy budou lidé, kteří se vůbec o dění ve společnosti nezajímají, jsou tak nastaveni. S nimi neuděláte vůbec nic. Pak jsou tu ti, co se zajímají, a je dobré jim říci, jaká média vyhledávat. Někteří lidé jsou zase znechuceni nebo je na ně mediální prostředí příliš složité. Jim je dobré ukázat, že existují důvěryhodná média. Můžeme tak například získat mladé, kteří informace konzumují jinak. Nečtou knížky, chtějí poslouchat podcasty, dívat se na obrázky, videa, streamují, chatují. Úkol médií je zprostředkovat jim informace formou, jaká jim vyhovuje.

Česká média se očividně hodně snaží, všude se skloňuje digitální transformace, nicméně nedochází k tomu už přeci jen trochu pozdě?

Ona je to zkrátka drahá věc. Médium je běžná firma, co má příjmy a náklady. Někdo musí novináře z něčeho zaplatit; z reklamy, daru, předplatného, crowdfundingu. A díky bohu za ty dary, a také, že lidé jsou dnes daleko více nakloněni předplatnému, než před deseti, patnácti lety. Spousta médií díky takové podpoře vlastně existuje. Pro mě je to nový, dříve nevídaný rozměr.

Vraťme se ještě k digitalizaci. Jak moc ji urychlila pandemie?

Covid byl pouze katalyzátor. Vyřadil vydavatele, co už neměli šanci na přežití, a zároveň donutil starší generaci naučit se pracovat s digitálními médii. Ale trend byl nastaven už dávno. Abyste dobře zdigitalizovala mediální dům, potřebujete na to peníze a technologicky založené lidi, a ti nejsou levní. Těchto lidí je v médiích málo, jsou specifičtí znalostmi a je

jich málo i v celé populaci.

