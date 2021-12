Pod názvem Le Pont (Francouzky „most“) rozšiřuje Publicis Groupe Central and Eastern Europe (CEE) svůj model „Power of One“ na regionální úroveň a propojuje tak svoje specializované huby Center of Excellence v Česku, Polsku a Maďarsku. Díky Le Pont mají mít klienti prostřednictvím jediného kontaktu přístup ke světové expertíze.

„Během posledních let se Publicis Groupe po celém světě vydala na cestu Power of One. Po úspěšné transformaci v jednotlivých zemích regionu CEE nyní tento model posouváme na další úroveň propojením talentů a kompetencí týmů našich stávajících Center of Excellence v oblastech commerce, obsahu a produkce, dat, technologií a kreativity v Polsku, Maďarsku a České republice. Le Pont představuje ještě přesvědčivější nabídku, která našim klientům zajistí bezproblémový přístup k bezkonkurenční kvalitě talentů, služeb, znalostí a technologií, stejně jako cenovou efektivitu pro jejich byznysové potřeby,“ komentuje integraci Tomáš Lauko, chief executive officer v Publicis Groupe CEE.

Le Pont se zaměřuje na podporu strategických a digitálních poradenských služeb. Využívá nejnovější nástroje, technologie a metodiky k maximalizaci využití dat a generování insightů napříč všemi platformami. 600 odborníků z celého regionu nabízí bohaté zkušenosti s budováním značky i s digitálními aktivitami. Model je postaven na kompletní škále schopností Publicis Groupe CEE včetně „Center of Excellence“ v České republice (CRM, data, technologie a vývoj), Maďarsku (obsah, dynamická, různorodá a disruptivní kreativita) a Polsku (commerce, produkce).

CEE Le Pont povedou společně Helga Sasdi, chief executive officer maďarské Publicis Groupe, a Konrad Dorabialski, chief growth officer polské Publicis Groupe. Tato dvojice se svých nových odpovědností ujme vedle svých současných funkcí.

Helga Sasdi, jedna z leaderů Le Pont ke své nové roli říká: „Le Pont přichází jako řešení pro všechny potřeby klientů s cílem zajistit prvotřídní kvalitu v digitální oblasti – komplexní a strategická nabídka nám umožňuje fungovat se startupovou mentalitou, která nabízí rychlost, transparentnost a příležitosti ke kooperaci v hybridních pracovních modelech mezi klienty a agenturami. Během posledních devíti let se naše aktivity v Maďarsku soustředily na tvorbu digitálního obsahu a strategii na všech úrovních u mezinárodních klientů včetně P&G a náš model se osvědčil. Opravdu se těším, až spolu s Konradem přivedeme tento nový způsob práce s klienty k životu.“