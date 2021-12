Foto: Darwin and the Machines

Po letošní expanzi za hranice a s příchodem Petra Miklíka na post marketingového ředitele vybral e-shop s ořechy a sušeným ovocem Grizly.cz i novou agenturu, Darwin & the Machines.

Stávající komunikace e-commerce hráče pochází z roku 2018 a je z dílny agentury Acomware. Podle Miklíka je právě budování značky něco, co Grizly odlišuje od konkurence na trhu a musí tedy pokračovat dál, i když v pozměněné formě.

„Byla to jedna ze zásadních věcí, které značku vydefinovaly a odlišily. S našimi dalšími plány a rozvojem cítíme, že je třeba naši komunikaci zase posunout, a proto jsme v rámci tendru zvolili agenturu Darwin & the Machines, u které cítíme symbiózu v tom, jak na věci nahlížíme a jak chceme naši komunikační strategii do budoucna směrovat,“ říká Miklík a dodává, že v nadlinkové i podlinkové komunikace chce veškerou komunikaci sjednotit tak, aby vždy bylo jasné, že Grizly je největší specialista na ořechy, sušené plody a semínka v CEE regionu.

Grizly.cz letos atakuje půlmiliardový obrat a chce dál růst. Pomoci má nejen expanze do Polska. Daří se mu i na Slovensku. V Česku nedávno spustil bezobalový prodej v rámci řetězce Albert. Jen za listopad utržili v Grizly.cz 55 milionů korun, což představuje meziroční nárůst ve výši 57 procent. Aktuálně se nejvíce daří prodeji ořechů. Za letošek už e-shop prodal 150 tun kešu, což je zhruba o polovinu více, než loni.

Hybridní agentura Darwin & the Machines, která vznikla v letošním roce, je zaměřená na dlouhodobou efektivitu. V Česku ji řídí Marian Fury, na Slovensku Martin Blaško. Kreativním ředitelem je Michal Pastier, strategické oddělení vede Juraj Pobjecký a design Tereza Talichová.

Se sloganem „Ideas by humans, enhanced by machines“ si dává za cíl tvořit místo jednorázových kampaní dlouhodobou a konzistentní komunikaci značek. Zvítězila například v tendru ČSOB na digital a social media komunikaci.