Vydavatelství Economia změní od začátku roku 2022 svůj vnitřní systém produktového řízení. Po několikaletém procesu nastavování vhodného uspořádání redakcí, vytvářejících obsah pro jednotlivé tituly vydavatelství, byla tato etapa definitivně završena dezintegrací newsroomu a opuštění fáze jednotného řízení všech redakcí.

Funkce ředitelky redakcí v této souvislosti zanikne a redakce budou napříště řízeny jejich šéfredaktory, kteří budou ze své práce odpovědní přímo generální ředitelce a představenstvu společnosti. Zuzana Kleknerová, jež funkci ředitelky redakcí v posledních třech letech zastávala, vydavatelství Economia ke konci roku opustí, aby se věnovala dalším profesním výzvám.

„Období integrovaného newsroomu bylo pro Economii dobrou školou, vývoj na trhu i současné zaměření titulů Economie však vyžaduje, aby každý titul byl řízen samostatně a sebevědomě. Nové uspořádání pro to vytváří potřebné podmínky,“ komentuje to Lenka Černá, generální ředitelka Economie. „Zuzaně Kleknerové patří dík za mnoho práce, kterou jako novinářka a manažerka pro firmu vykonala. Přejeme jí mnoho úspěchů do budoucna,“ dodává Černá.

Portfolio všech titulů vydavatelství bude rozděleno na ty, jež jsou charakterizovány tvorbou vlastního obsahu, a na ty, jejichž podstatou je provozování technologické platformy. Jejich řízení se budou ve vedení firmy věnovat odlišné týmy. Do první skupiny, kterou tvoří tradiční i on-line mediální tituly, se řadí značky z rodiny Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, zpravodajský server Aktuálně.cz a týdeník Respekt. Produktové řízení této skupiny produktů bude agendou nově zřízeného ředitele obsahových produktů. Novým ředitelem pro oblast mediálních produktů vydavatelství Economia se od 1. ledna 2022 stane Tomáš Skřivánek.

Druhou skupinu produktů tvoří výhradně on-line tituly, které původní obsah nevytvářejí, tedy především freemailový portál Centrum.cz, webové rozcestníky a integrátory obsahu, jako jsou Centrum.cz, Atlas.cz, Volný.cz, či specializované integrátory obsahu jako Vaření.cz, Žena.cz či Vybermiauto.cz. Tato část produktového portfolia zůstane i nadále v gesci technologického ředitele (chief technology officer). Tuto roli od října letošního roku zastává Tomáš Eder.

Nové rozdělení manažerských odpovědností ve vedení vydavatelství je součástí širších změn započatých jmenováním nové generální ředitelky v září tohoto roku.

„O potřebě postavit celý systém produktového řízení v rámci Economie znovu od začátku hovoříme už řadu týdnů, teprve nyní jsme ale připraveni potřebné kroky uskutečnit. Od rozdělení agendy produktového řízení na portfolio mediálních a nemediálních produktů a vytvoření samostatného manažerského postu pro řízení mediální části tohoto portfolia si slibujeme především důslednější zaměření na definici našich titulů s ohledem na potřeby a očekávání našich zákazníků: čtenářů, návštěvníků i uživatelů, to vše při důsledném respektování klíčových hodnot, na nichž je Economia založena,“ říká k důvodům změn Lenka Černá. „Od Tomáše, který je zkušeným mediálním manažerem s bohatou praxí ekonomického novináře, zejména očekávám, že co nejdříve napře maximální pozornost na příležitosti a potenciál našich ekonomických titulů z rodiny Hospodářských novin, u nichž je tato potřeba nejnaléhavější. Jeho zkušenosti z českého i slovenského trhu ekonomických médií jsou mu pro to dobrou výbavou,“ dodává Černá.

Tomáš Skřivánek (47) je absolventem oboru národní hospodářství a ekonomická žurnalistika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kariéru začal jako ekonomický redaktor v deníku MF Dnes a v časopise Týden. V roce 2000 spoluzaložil a tři roky vedl jeden z prvních ekonomických serverů u nás, Peníze.cz. Později působil jako zástupce šéfredaktora týdeníku Euro a šéfeditor jeho serveru Euro Online. V roce 2007 založil a téměř deset let jako šéfredaktor a později člen představenstva řídil ekonomický deník E15. Později řídil ve vydavatelství Vltava Labe Media centrální redakci Deníku. V posledních třech letech působil ve slovenském vydavatelství News & Media Holding jako šéfredaktor ekonomického týdeníku Trend. Od roku 2016 pracoval pro média vlastněná finanční skupinou Penta v ČR a na Slovensku. Od jara 2019 trávil většinu pracovního týdne v Bratislavě, kde byl šéfredaktorem ekonomického týdeníku Trend. Před přestupem na Slovensko řídil ve vydavatelství Vltava Labe Media centrální redakci Deníku.