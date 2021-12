Pro nového hráče na slovenském trhu sportovního sázení připravila strategii, příběh značky i korporátní identitu agentura Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka

Na slovenský trh sportovních sázek vstupuje společnost betRing, pro níž brand story, strategii a korporátní identitu vytvořila česká agentura OAK. Tým okolo Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka vyhrál v tendru a mohl přinést koncept nové značky.

„Slovenský trh sportovních sázek patří mezi nejsilnější a nejsaturovanější v Evropě. Proto jsme hledali agenturu, která uchopí příběh značky jinak, než to dělají konkurenční společnosti. Právě OAK přišel s konceptem, kterým jsme betRing jasně odlišili,“ uvedl Filip Švaňa, CCO značky betRing.

Značku betRing představuje epický minutový TV spot, který doplňují kratší formáty. Vznikl ve spolupráci s produkční společností Bistro Films a oceňovaným režisérem Markem Partyšem. Reklama má mezinárodní obsazení a natáčela se na stadionu Slavie Praha.

„Pro mě osobně bylo nejdůležitější vybalancovat rovinu mezi epičnosti a vnitřním světem postav, tak aby jedna rovina nepřehlušila tu druhou a divák si tak mohl prožít niterné emoce společně s našimi hrdiny. Pocítit ono napětí, adrenalin a vášeň ze sportu, ze hry,“ uvedl Marek Partyš.

V příběhu značky, televizním spotu i klíčových vizuálech se objevuje motiv vítězství. To se v claimu „sázej na vítězství“ spojuje s tím, co mají tipaři nejraději – sázkami. „Tipař má velký přehled, vědomosti a sebevědomí. Nespoléhá se na štěstí, naopak jde výhře vstříc, je to vítězný typ. Na druhou stranu jsme se při zpracování konceptu chtěli vyhnout přeexponované vítězné emoci, která v poslední době slovenské reklamě v tomto segmentu dominuje,“ vysvětlil Tomáš Dvořák z agentury OAK.

Značka produkt nejen jasně identifikuje, ale i zhmotňuje v logu představujícím ring, v němž se buduje sdílená komunita tipařů a k tomu přidává adrenalin, který je ve sportu důležitý. „Logo představuje Ring, místo, v němž se děje vše. Potkávají se tu tipaři, sdílejí tikety, analýzy, inspiraci, sledují s napětím streamy z live zápasů. V Mapě vítězů sledují, kolik vyhrál jejich soused, baví se sestavováním fantasy ligy. Každý tipař má svou osobní Cestu vítěze, svoje výzvy, překonává osobní úrovně,“ objasňuje Švaňa

BetRing je specifický i používaným přátelským tónem v komunikaci, při níž hráčům tyká, jak to dělají i oni sami v diskuzích. Značka je pak i maximálně věcná a připravila desítky videí – tutorialů pro funkce na webových stránkách a v mobilních aplikacích.