Agentura DDB Prague připravila pro Prahu třetí kampaň na podporu očkování proti koronaviru. Kreativa navazuje na letní vlnu, která proměňovala názvy známých pražských míst. Tentokrát vtipně mění pojmy spojené se svátky, aby lidem připomněla, že když se budou během nich sdružovat, měli by se chovat zodpovědně.

Součástí kampaně jsou i dva nové rozhlasové spoty, které s nadsázkou dramatizují nepříjemnosti spojené s lockdownem. První přináší motiv boje učitelky s dálkovou výukou, druhý se věnuje nástrahám videohovorů a práce z domova.





Kampaní chce město oslovit váhající část neočkovaných, kterých je v Praze celkem přes 300 tisíc. „Navazujeme na skvělou spolupráci při předchozí kampani, která byla velmi dobře hodnocena laickou i odbornou veřejností a získala ocenění i na ADC Czech Creative Awards. Máme za to, že v předvánočním čase už by měla být komunikace ve veřejném prostoru spíš nenásilná a smířlivá,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib.





„Strachu a strašení kolem tohoto tématu je už docela hodně. My jsme se tedy rozhodli navázat na předchozí koncept a nové vizuály i rádiové spoty opět pojmout odlehčeným způsobem. A to přesto, že to klíčové sdělení je míněno hodně vážně,“ uzavírá Dora Pružincová, chief creative officer DDB Prague.