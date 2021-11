Aktin influencery zapojuje přímo do vývoje produktů vlastní značky Vilgain, které spoluvytváří jak dle vlastních potřeb, tak pro své fanoušky. Mikýř tak zábavně edukuje o veřejném dění, Andy Štěch vzdělává ve výživě a Lucie Minářová inspiruje k pohybu.

„Už od roku 1994 jsem měl v hlavě jen jeden cíl. Vytvořit kvalitní protein, který dokonale vystihuje delikátní chuťové tóny prostředí internetu, pocitu úspěchu a zajištění pasivního příjmu. Po téměř půl roce jsme na to přišli. Banán v čokoládě! A já vím, co si myslíte. ‚Hehe banán v čokoládě ‚ Ale, prosím, nezesměšňujte to. Skutečně, tak chutná esence internetu. A nyní se koukni do zrcadla a drž v ruce tento protein. Už to chápeš? S tímhle proteinem to prostě všichni zvládnem. Zvládnul to i Marek a ten nemá ruce!,“ komentuje produkt Martin „Mikýř“ Mikyska. Mikýř v prášku to je 80 % protein, 20 % banán v čokoládě a 0 % pochyby.

S Lucií Minářovou uvádí značka Vilgain Luciemin Whey Protein, syrovátkový koncentrát přírodního původu slazený pouze steviol-glykosidy. Spolu s Andy Štěch vyrobil Aktin Vilgain Andy Granolu, prémiovou směs s kvalitními ovesnými vločkami, křupavými oříšky, čokoládovými pecičkami, kokosovým nektarem a špetkou Himalájské soli.

„Chceme budovat silné pouto mezi naší značkou a každou osobností, ať už sportovcem nebo influencerem, se kterým spolupráci navážeme. Jde nám o to, aby byla co nejvíc interaktivní a přinesla přidanou hodnotu pro firmu, ambasadora i zákazníka,“ shrnuje dlouhodobé partnerství s influencery Jana Bohumelová, Affil & Influencer Relations Manager pro CZ a SK.

„Influenceři přinášejí fanouškům unikátní produkt, na jehož výrobě se podílí od samotného začátku a Aktin získává přímo inspiraci a potřeby zákazníků a fanoušků influencerů, jaké produkty by rádi v portfoliu vlastní značky Vilgain našli,“ vysvětluje Michal Hubík, CEO Aktinu. Tým Aktinu pracuje na vývoji vlastních produktů už šest let, pod značkou Vilgain jich aktuálně nabízí devadesát.