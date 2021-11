Spotřeba oříšků v Česku roste a online trh s nimi se každý rok skoro zdvojnásobí. A podle odhadů expertů boom této superpotraviny rozhodně není u konce, naopak se s ním rodí nový miliardový trh. S tím, jak roste povědomí o jejich prospěšnosti, je totiž stále více kupují v podstatě všechny druhy domácností. Toho chce využít i online supermarket Košík.cz, který do segmentu vstupuje se svou vlastní privátní značkou Mr. Nutly & friends. Bodovat chce například velkými baleními nebo vlastním vývojem produktů, které v Česku nejsou běžně k dostání.

Ořechy už dávno nejsou oblíbené jen u sportovců a domácností vyznávajících zdravý životní styl, ale i u běžných zákazníků. Oříškové a ovocné mixy se stále častěji objevují jako náhrada sladkých cereálních snídaní, v kancelářích vytěsňují energetické nápoje. Stávají se vyhledávaným „dopingem“ všech, kteří se snaží po náročných měsících opět dostat do fyzické a psychické formy. A svou cestu si k nim našli i senioři, kterým pomáhají zůstat fit.

„Oříšky lidé stále více kupují na internetu. Láká je především široká nabídka i různé druhy balení. Momentálně je to jedna z nejrychleji rostoucích online kategorií. Se značkou Mr. Nutly tak Košík naskakuje do rozjetého vlaku, na druhou stranu vnímáme, že je tu pořád obrovské množství nevyužitých příležitostí, “ říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „A cíle rozhodně nemáme malé. Chceme pomoci přesvědčit Čechy, že oříšky patří do jejich jídelníčku. A těm, kteří svět mandlí, kešu nebo lískáčů teprve objevují, být důležitým partnerem k ruce.“

Právě poradenský element má být jedním ze silných benefitů nové značky. Cílit totiž bude nejen na ty, kteří již zařadili oříšky do svého jídelníčku, ale i na začátečníky, kteří si k nim cestu teprve hledají. Těm pomůže kompletní nutriční poradenství, které pro Mr. Nutly povede nutriční specialistka Adéla Tichá.

Kilovka ořechů na Vánoce a vlastní produkty nebo mixy

Mr. Nutly startuje s nabídkou více než dvou desítek oříšků a sušeného ovoce ve třech typech balení. Všechny jsou ve znovu uzavíratelných sáčcích, navržených tak, aby dokázaly samostatně stát ve skříňce nebo na poličce. Od většiny položek nabídne Mr. Nutly varianty po čtvrt, půl a kile.

U všech plodů přináší Mr. Nutly tu nejzdravější možnou variantu – ořechy proto nejsou máčené nebo slazené a sušené ovoce je nabízené bez přidaného cukru a siřičitanů. Zákazníci zároveň dostanou záruku takzvaného kalibru – tedy velikosti oříšků – což je důležité zejména při pečení nebo cukrařině. U semínek pak bude bodovat především velikostí balení, která nejsou na trhu obvyklá.

Nabídka od Mr. Nutly se bude pravidelně rozšiřovat. Už brzy bude možné koupit si například oříškové mouky, granoly nebo vlastní oříšková másla a pomazánky. Do budoucna by se měl věnovat také vlastním snídaňovým a svačinovým mixům. Jen v následujících měsících by se měla nabídka zhruba ztrojnásobit a do budoucna by měl být Mr. Nutly hlavním dodavatelem oříšků pro celý Košík.

„Dnes jsou oříšky nebo sušené ovoce součástí asi každého pátého nákupu – velice často se však jedná o méně zdravé formy, především slazené nebo solené. Mojí ambicí je, aby aby se oříšky objevovaly ve většině nákupů a navíc výrazně převažovaly ty zdravější formy,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek. „Budu rád, pokud už příští rok bude každý druhý oříšek prodaný na Košíku od našeho veverčáka.“