Sezóna teambuildingů a vánočních večírků se rozjíždí a firmy řeší, jestli půjdou na večeři, bowling nebo stráví víkend na horách. Stále více společností ale hledá i alternativní možnosti, chce své kolegy a zaměstnance zapojovat do dobrovolnických projektů.

Environmentální a sociálně udržitelné podnikání je součástí strategie stále většího množství firem. Není to přitom jen o ochraně životního prostředí, ekologické výrobě nebo třídění odpadů, ale stále větší význam hraje i sociální odpovědnost. Sociálně odpovědné firmy kladou důraz na ochranu a rozvoj zaměstnanců, diverzitu i každodenní pomoc. Novým silným trendem pro sociálně odpovědné firmy je i pořádání firemních akcí spojených s dobrovolnickou pomocí. S tím jim pomáhá platforma Vlna pomoci, která propojuje firmy s neziskovými organizacemi.

„Stále více firem se na nás obrací s chutí zapojit se více než jen finančně. My je umíme propojit s partnerskými neziskovkami a stanou se na určitý čas dobrovolníky. Zaměstnanci si tak nejen užijí společně strávený čas mimo zdi kanceláří, ale ještě jej stráví smysluplnou pomocí. Mnoho z nich se pak zapojuje i nadále,“ vysvětluje zakladatel Vlny pomoci David Suslik.

Součástí teambuildingu tak může být např. pomoc v pečovatelském domě pro seniory, úklid lesa nebo práce se zvířaty. Právě do Stanice pro ohrožená zvířata v Praze – Jinonicích se vydala softwarová firma Algotech. „Máme všichni radost, že jsme měli možnost se na jedno odpoledne odtrhnout od práce a pomoci i tam, kde je aktuálně potřeba. Není to úplně běžné a díky Vlně pomoci se nám to podařilo. Finančně podporujeme digitalizaci Asistence a pro fyzickou pomoc jsme si vybrali Letokruh,“ vysvětluje ředitel Algotechu František Zeman.

Na webu www.vlnapomoci.cz je v tuto chvíli několik set nabídek dobrovolnictví zahrnujících jak manuální práce, tak i expertní poradenství. „Nabídku partnerských neziskovek neustále rozšiřujeme, právě v předvánočním období zaznamenáváme velký nárůst ochoty pomáhat,“ uzavřel David Suslik.

„Firmy chtějí pomáhat, jejich zaměstnanci se chtějí zapojovat. Často ale nevědí, kam se obrátit a jak pomoc realizovat. My víme, kde, kdy a jak lze pomáhat. Propojujeme tedy firemní svět s tím neziskovým,“ dodal David Suslik. Díky Vlně pomoci digitalizujeme náš interní systém, koordinujeme dobrovolníky a zároveň inzerujeme online možnosti jejich zapojení. Teambuildingová dobrovolnická akce zaměstnanců soukromé firmy byla skvělá příležitost, jak v krátkém čase zajistit několik párů dobrých rukou tam, kde jsou potřeba. Pro Letokruh jde o vítanou přidanou hodnotu účasti v projektu,” vysvětluje přínosy ředitelka neziskové organizace Letokruh Kateřina Karbanová.

Ročně se v ČR odpracuje přes 45 milionů hodin dobrovolnictví, a přesto v neziskovém sektoru chybí chytré nástroje a centralizovaný systém pro řízení lidí a projektů. Proto vznikla Vlna pomoci, která digitalizuje a zefektivňuje činnost neziskových organizací a dobrovolníků. Hlavním garantem projektu je Český červený kříž, zapojily se také Armáda spásy, Asistence, Letokruh a každý měsíc přibývají další.