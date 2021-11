Výhra v tendru T‑Mobile je silným signálem pro trh, říká David Lhota, šéf české sítě WPP, která všechny své agentury sestěhovala do nového sídla.

Výběrové řízení desetiletí na kreativní agenturu operátora vyhrála WPP s týmem složeným z agentur Ogilvy, VMLY&R a Wunderman Thompson. Lze očekávat, že podobné sestavování týmu „na klíč“ bude častější i díky tomu, že všechny agentury ze skupiny jsou od nynějška pod jednou střechou bývalých pražských Elektrických podniků. „Lokací snad oslovíme i mladé talenty, kteří budou moci vyzkoušet práci napříč obory,“ říká David Lhota.

Jak se vyvíjejí plány na slavnostní otevření budovy vašich „reklamních podniků“? Stále platí datum 26. listopad?

Mrzí mě to, ale s ohledem na aktuální situaci okolo covidu jsme se rozhodli slavnostní otevření, na které jsme měli pozvaných téměř dva tisíce lidí včetně našich zaměstnanců, klientů, globálního CEO Marka Reada, zrušit. Jsem si jistý, že je to správné rozhodnutí, zdraví všech je nejdůležitější. Celou akci včetně doprovodného programu během jednoho týdne jsme už měli připravenu. Místo ní na jaře uspořádáme něco jako WPP festival. Bude to několik dní přednášek a workshopů s našimi top experty.

Budete tedy navenek značku WPP komunikovat více?

Možná o něco více než dosud. Budeme komunikovat WPP jako brand, který sestává ze silných agenturních značek. Chceme tím přitahovat nejen klienty, ale i nejlepší lidi na trhu. Budeme komunikovat klientské týmy napříč WPP. A to všechno v budově, která před pár dny vyhrála prestižní ocenění Stavba roku 2021.

To zní, že směřujete k větší unifikaci brandingu i skupiny…

To určitě ne. Každá agentura si stále bude žít svým životem a rozvíjet svou kulturu. Na tom si opravdu zakládám. Chceme, aby na sebe byly pyšné a ostatním v rámci skupiny chtěly tak trochu ukázat „já jsem lepší“. Zároveň ale pracujeme na tom, abychom všichni věděli, že jsme součástí největší komunikační skupiny v Česku. To poskytuje výhody, což ukazují i naše nedávné úspěchy, například v tendru na Raiffeisenbank nebo T‑Mobile.

Co pro vás výhra T‑Mobilu znamená, budete muset personálně posílit?

Ano budeme. Vyhráli jsme právě proto, že jsme vytvořili nabídku napříč Ogilvy, VMLY&R a Wunderman Thompson s podporou MediaComu respektive GroupM, která pro T‑Mobile již dlouhodobě pracuje. Je to skvělé načasování, protože výhra přišla chvilku před otevřením nového sídla a perfektně reprezentuje naše pojetí WPP jako „podniků“, v nichž dokážeme pro klienta sestavit služby na klíč. Vyhrát tendr desetiletí je výrazným signálem pro trh.

A každý vás bude poměřovat s dosavadní výraznou kreativou…

Ano, to je logické a je to výzva. Máme ale silný tým, jehož někteří členové stojí například za celkovým konceptem a komunikační strategií České spořitelny, která se nám společně s klientem daří a funguje. Spolupracujeme s Terezou Svěrákovou, která se podílela na tendru T-Mobilu s VMLY&R, bude součástí týmu i nadále a zároveň je jednou z nejsilnějších kreativních osobností na trhu. Celkově tým právě stavíme a ladíme. Konkrétní místo pro něj v novém sídle ještě dotahujeme. Každá agentura má svůj prostor, architektura budovy navíc umožňuje velmi rychlé reagování na změny typu výhry takto velkého klienta.

Tím, že budete všichni pohromadě, to bude trochu připomínat život v korporaci, nemyslíte? Nebude to kulturní střet pro lidi z agentur?

Myslím, že ne. Vzpomínám si, když jsme kdysi spojovali mediálky The Media Edge a CIA, to byl kulturní střet téměř rodinné firmy a velké agentury. Nebo když jsme před osmi lety kupovali H1.cz. Tím už jsme si prošli. Jediné, co mě napadá, je možné jiskření mezi osobnostmi v hodně odlišných profesích, třeba mezi kreativci a dataři. Chceme, aby se všichni cítili součástí naší skupiny. Vytváříme přátelské, neformální prostředí, nechceme anonymitu. Chceme být součástí lokální komunity Letné a Prahy 7, přeci jen sem najednou přibude 1200 lidí.

Když jsme budovu procházeli, nevypadalo to, že se v ní usadí tolik lidí…

Výhledově myslíme, že budou z kanceláří pracovat zhruba dvě třetiny kolegů, všechna místa jsou sdílená. Tento princip funguje napříč kampusy, ani Mark Read nemá vlastní kancelář. Sdílené jsou i zasedačky, které se jednoduše rezervují přes mobilní aplikaci, kde je mapka budovy, zprávy o dění ve skupině a agenturách, které jsou i na našem uzavřeném televizním okruhu, nabídky z lokálních provozoven a další praktické informace.

Má to, že jste na jednom místě, i finanční výhody?

Stěhování není primárně hnané úsporami, ale určitě očekáváme různé synergie. V případě back‑office máme společné finance pro Ogilvy a VMLY&R, druhé pro agentury GroupM. HR máme na úrovni GroupM, Wunderman Thompson a VMLY&R/Ogilvy. Chystáme i společný profil na Jobs.cz, kde se dá přes profil WPP proklikat k jednotlivým agenturám. Osobně v sestěhování vidím další výrazné zjednodušení spolupráce napříč agenturami, z čehož budou těžit stávající i budoucí klienti.

Budete prostory nabízet i jiným subjektům?

Ano, ale ne kvůli příjmům z pronájmu. Před pár dny tady proběhl křest knihy Bez frází. Chceme si vyzobávat skutečně zajímavé akce pro zajímavé značky, společnosti i je sami pořádat. Společně s Martinem Hoškem tady v lednu uspořádáme LinkedIn Summit. Chceme budovu otevřít i veřejnosti. Máme v plánu prohlídky s průvodcem, besedu s panem architektem Tichým. Na příští rok jsou možnosti se Signal Festivalem, Open House Praha a podobně… Bavili jsme se i o možných galeriích na chodbách, to všechno vymýšlíme. Nechceme, aby sem lidé chodili jen do práce. V reklamních podnicích to bude žít.

Celý rozhovor s Davidem Lhotou si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 1. listopadu.