Logistický startup DoDo posiluje své obchodně-marketingové vedení. Na pozici chief commercial officer nastupuje Peter Menky, který doposud zastával roli obchodního a marketingového ředitele pro střední a východní Evropu ve společnosti Panasonic. V DoDo se chce Menky zaměřit na další posílení pozice značky v regionu a nastavení obchodní a marketingové strategie, která podpoří současný rychlý růst a expanzi společnosti na nové zahraniční trhy.

Peter Menky se v oblasti obchodu, marketingu a výkonného managementu pohybuje už 15 let a má zkušenosti z technologicky i spotřebitelsky zaměřených společností. V posledních osmi letech působil ve společnosti Panasonic, kde se mu podařilo vybudovat kompletní e-commerce řešení pro CEE region a přesunout řízení marketingové komunikace a produktového managementu z Varšavy do Prahy. Zkušenosti získal i v rámci vlastního podnikání a pracovního působení v USA.

V DoDo bude mít Menky na starost kompletní obchodní strategii a řízení marketingového týmu. „DoDo expanduje raketovým tempem a to je výzva, na kterou se velmi těším. Chci vytvořit a úspěšně realizovat takovou obchodní a marketingovou strategii, při které bude možné firmu ještě rychleji a přitom systematicky a organizovaně škálovat,“ komentuje Peter Menky.

Během následujících let chce Menky firmě DoDo pomoci vybudovat si pozici startupového jednorožce a v horizontu pěti let se stát evropským lídrem v oblasti logistiky poslední míle. Toho chce Menky dosáhnout právě lepší strategickou organizací růstu, která, jak věří, povede k ještě vyšší motivaci týmu na postupném rozvoji pracovat.

„Věřím, že díky unikátní technologii a motivovanému týmu máme skvěle našlápnuto a pokud budeme dostatečně vytrvalí a udržíme si disciplínu, má DoDo potenciál se do pěti let stát evropskou jedničkou v last mile delivery,“ dodává Menky.

Zatímco v roce 2019 se DoDo s tržbami ve výši 250 milionů korun poprvé dostalo do pozitivní ekonomické bilance, v roce 2020 už dosáhla půlmiliardového obratu a letos cílí rovnou na miliardu. Vedle domácího trhu, kde DoDo zajišťuje logistiku pro nejvýznamnější e-commerce a retailové hráče jako Tesco, Košík či KFC, působí firma také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku a chystá se i do dalších evropských zemí. Aktuálně má DoDo více než 1 800 kurýrů a vozový park firmy čítá 800 automobilů.