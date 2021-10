Přední korporace i nadějné startupy se předhánějí v nápadech a možnostech, jaké může přinést propojení virtuálního a fyzického světa lidem i značkám.

Pojem metaverse se objevil už před mnoha lety v povídce „Snow Crash“ od Neala Stephensona z roku 1992, v posledních dvou letech se však stal novým „buzzwordem“. Na plánech na vytvoření metaversa pracuje řada velkých korporací typu Alphabet či Facebook, blockchainových startupů jako Decentraland nebo Somnium Space, Roblox a mnoho dalších. Svět, který by dokázal propojit běžný fyzický svět s digitálním, přičemž funkčnost obou by se prolínala, není podle odborníků už tak daleko.

Šéf Microsoftu Satya Nadella oznámil, že by rád v rámci Microsoftu vytvořil metaverse pro podniky, Mark Zuckerberg by zase největší sociální síť světa Facebook také rád změnil na metaverse společnost. Pro Facebook to znamená nejen pokračující investice do produktů a technologických talentů, ale i růst napříč celou firmou. Tento týden Facebook oznámil plán na vytvoření 10 000 nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v rámci Evropské unie v příštích pěti letech.

A například v Jižní Koreji vznikla začátkem roku takzvaná metaverse aliance spojující výzkumníky s velkými korporacemi jako je Hyundai, aby společně vytvořily jednotný národní virtuální prostor. Jaký však bude velký a propojený svět metaversa? Prvotní vstupenkou jsou zejména technologie virtuální a rozšířené reality.

„Virtual Reality Multiverse je jedním z nových pojmů, které většina lidí zatím nezažila na vlastní kůži a proto si jej často neumějí představit. Jedná se skutečně o vznik nových virtuálních světů, které připomínají nejvíce Matrix za použití virtuální reality,“ vysvětluje pojem Marek Polčák, spoluzakladatel společnosti VRgineers, která vyvíjí vlastní virtuální brýle. Letos v srpnu VRgineers úspěšně uzavřely další investiční kolo o velikosti 2,5 milionu dolarů. VRgineers plánují získané finance investovat do dalšího rozvoje firmy, zejména do kontinuálního vývoje leteckých simulátorů pro výcvik pilotů ve virtuální a mixované realitě. VRgineers mají pro své VR brýle XTAL několik významných zákazníků. Jde například o NASA, BAE Systems, Audi, BMW, Škoda nebo Aero Vodochody.

Metaverse je podle Polčáka v rámci velkého zjednodušení vlastně počítačová hra, která se svými pravidly nejvíce přibližuje fungování státu. Proč státu? Protože založení postavy zakládá zároveň unikátní identitu, která získává práva a někdy i povinnosti. Prostředí následně umožňuje realizovat finanční transakce, komunikovat a realizovat podobné činnosti jako ve skutečném světě. Cestovat, nakupovat, bydlet, socializovat se. Metaverse umožňuje dělat téměř cokoli a svými činy ovlivňovat prostředí. „Také finanční fungování metaversa připomíná spíše ekonomiku země, než počítačovou hru. Decentraland, jeden z největších metaverse, prodává pozemky v hodnotě desítek milionů dolaru měsíčně, buduje infrastrukturu a stará se o svoje obyvatele,“ vypočítává Polčák.

Že metaverse ve velmi blízké budoucnosti vstoupí do našich životů, si je jistý také tanečník, choreograf, režisér a majitel produkční společnosti JAD Production Yemi A.D. „Není otázkou, jestli na to vsadíme, nebo ne. Pro mě je to naprostá jistota. Facebook o tomto plánu jako jedna z mála firem veřejně mluví, ale závod o to, kdo vytvoří metaverse, už začal před lety. Buď bude fungovat stylem vítěz bere vše, nebo se budou mezi sebou prolínat principy druhé reality, které budou fungovat nejlépe,“ říká Yemi.

Metaverse se v mnohém podobá příběhu Ready Player One podle knihy od Ernesta Clinea, jenž byl také zfilmován. V tomto dobrodružném thrilleru z blízké budoucnosti tráví lidé svůj čas ve virtuální realitě ve hře zvané Oasis. Do hry utíkají od svých běžných životů a starostí, mohou se zde bavit, cestovat, studovat, prožívat lásku. Metaverse má být dalším stádiem vývoje internetu a moderních technologií. Sdílený 3D svět plný možností, do nějž mohou lidé libovolně vstupovat a ovlivňovat jeho podobu v rámci neustálého prolínání fyzického a virtuálního světa.

