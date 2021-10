Český fintech startup Fondee, který zpřístupňuje lidem investování, spustil reklamní kampaň, která upozorňuje na inflaci. Startup manželů Evy a Honzy Hlavsových na vysoký růst cen reaguje sloganem „Nespořte. Investujte!“.

Snaží se vysvětlit, že s úrokem 0,5 procenta na spořicích účtech a zároveň inflací, která atakuje procent procent, se vklady na účtech lidem spíše znehodnocují. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v září potřetí za sebou výrazně zrychlil. Vyšší byl naposledy v roce 2008. Fondee nabízí alternativu v investování do ETF, kde se průměrné zhodnocení pohybuje nad hranicí inflace, a vklady se tak reálně zhodnocují.

„Inflace je v posledních měsících velké téma. Češi růst cen již pocítili a také v následujících měsících s inflací budou bojovat. Fondee proto vytvořilo speciální stránku www.nesporteinvestujte.cz, kde si můžete spočítat zhodnocení vkladů i po započtení inflace,“ říká spoluzakladatel Fondee Jan Hlavsa.

Speciální webová stránka Fondee ukazuje, že úspory Čechů nemusí ztrácet hodnotu na spořicích účtech. Upřímná kalkulačka vysvětluje, jak se uložené peníze zhodnocují doopravdy. „Stačí kliknout a můžete si obě varianty porovnat. Investování už není jenom zábava těch, co si můžou dovolit přijít o peníze, ale naopak jediná cesta, jak o ně nepřijít,“ podotýká Hlavsa. „Ukazujeme to na modelovém příkladu 100 tisíc korun. Na spořicím účtu se váš vklad znehodnotí až o 11 890 korun. S Fondee by se naopak zhodnotil zhruba o 13 141 korun, a to i po započtení vlivu inflace,“ dodává Hlavsa.

Eva a Honza Hlavsovi

V září spotřebitelské ceny v ČR zrychlily meziroční růst na 4,9 procent ze srpnových 4,1 procenta. „Ceny rostou měsíc za měsícem a zatím to nevypadá, že by mohlo dojít ke zpomalování. Odsouvá se i horizont, kdy stávající inflační vlna odezní. Návrat k hodnotám poblíž pásma inflačního cíle ČNB vidím spíše až v polovině či ke konci příštího roku,“ uvedl ekonom a bývalý člen bankovní rady ČNB Pavel Štěpánek, který je členem dozorčí rady Fondee. Aktuálně má Fondee necelých 5 000 klientů a připravuje expanzi na Slovensko.

Eva a Honza Hlavsovi spustili Fondee v lednu 2020. Oba zakladatelé přitom čerpali z bohatých zkušeností ze světa velkých financí, které nasbírali za devět let působení v Londýně, kde v nejvyšších patrech londýnského City měli na starosti transakce, fúze a úvěry v miliardách liber.