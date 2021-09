Zásilkovna, přední česká logisticko-technologická firma, zahájila spolupráci s jedním z největších evropských módních e-shopů About You. Jeho zákazníci tak mohou nyní využívat služby Zásilkovny a své zboží si vyzvednout i vrátit na jakémkoliv jejím výdejním místě, kterých má Zásilkovna v ČR téměř 5 800, včetně téměř 1 300 Z-boxů. Cena za doručení i vrácení zboží je zdarma.

„Hlavním cílem Zásilkovny, ale i celé skupiny Packeta, bylo vždy stát se globální platformou pro e-commerce. Jsme proto velmi rádi, že se nám vedle velkých a známých českých internetových obchodů daří získávat také významné evropské e-shopy, jakým About You bezesporu je. Díky spolupráci mohou zákazníci využívat Zásilkovnu i na About You. Zásilky doručujeme do druhého dne a díky naší aplikaci mohou zákazníci vidět přesné informace o pohybu své zásilky. Naši mobilní aplikaci si stáhlo již více než dva miliony lidí, dlouhodobě se drží mezi nejoblíbenějšími v České republice. K naší spolupráci také přispělo, že si Zásilkovna vybudovala na trhu status lovebrandu a těší se mezi zákazníky spontánní podpoře,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

„V About You neustále hledáme způsoby, jak zlepšit zákaznickou zkušenost. Prostřednictvím naší spolupráce se Zásilkovnou chceme našim zákazníkům nabídnout pohodlnou alternativní možnost dodání ve formě výdejních/podacích míst, čímž bude celý zážitek z nakupování atraktivnější, flexibilnější a personalizovanější,” říká za About You Tom Dupont, head of international markets Central & Eastern Europe.