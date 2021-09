K účasti ve volbách s hashtagem #SbohemSoudruzi vybízí kampaň, kterou podpořila téměř dvacítka známých osobností a lidé z několika agentur.

Iva Pazderková, Karel Kovář, David Černý, Patricie Pagáčová, Jitka Schneiderová, Zdeněk Suchý, Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Jan Hájek, David Vávra, Josef Zýka, Jiří Macháček, Eva Salzmannová, Renáta Prokopová a Barbora Poláková. Ti všichni se stihnou během necelé minuty objevit ve spotu „Už nikdy fronty na banány“ doprovozeného voicoverem od Saši Rašilova, který je součástí kampaně spolku Dekomunizace. S hashtagem #SbohemSoudruzi vyzývá k účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny, volbě demokratických stran a tím i vyloučení KSČM z Parlamentu.

„Kampaň jsme spustili proto, že KSČM považujeme za politickou stranu s temnou totalitní minulostí, od níž se nikdy plně nedistancovala. V minulých senátních volbách strana ztratila své pozice a nyní je velká šance, že neuspěje ani v parlamentních volbách. Byl by to ten správný dárek k letošnímu stoletému výročí jejího vzniku. Je důležité jít k volbám, chceme apelovat na všechny voliče, aby to pochopili a hodili svůj hlas některé z demokratických stran,“ upřesňuje Michal Gregorini ze spolku Dekomunizace, který stál též mimo jiné za iniciativou Zavražděna komunisty, která uctívala památku političky Milady Horákové během loňského 70. výročí její justiční vraždy.

Gregorini je zároveň majitelem studia Mowshe. Na přípravě kampaně se spotem, který vznikl v produkci Flux Films, se podíleli lidé z více agentur. Za konceptem stojí Marek Linhart, kreativní ředitel a partner YYY agency (dříve Brain One). Na tvorbě grafiky se pak podílela i agentura Zaraguza.

Vedle spotu kampaň umožňuje zájemcům na sociálních sítích, které jsou na webu spolku Dekomunizace za hashtagem #SbohemSoudruzi volně ke stažení. Na webu jsou pak k dispozici například i trička s logem kampaně.