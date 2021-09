Online supermarket Rohlik.cz nedávno přestavil svou vlastní privátní značku Maso! V kampani nyní apeluje na lidi, aby přestali jíst maso, které je „vylepšené,“ a vrátili se k tomu poctivému a přirozenému. Kampaň pochází z dílny pražské agentury B&T a tvoří ji primárně online spot a série OOH vizuálů.

Celá kampaň Maso! se nese v duchu revoluce a boje za to, abychom zase jedli pořádné maso. Claimem „Ať je maso zase maso!“ poukazuje na to, jak si lidstvo samo maso zkazilo chemií, barvivy, vodou, a vybízí k návratu ke kořenům. „Rohlík byl, je a bude o božím jídle, boží službě, každý den. Maso! od Rohlíku je o tom, že skvělé farmářské maso z českých chovů nemusí stát majlant, je skvěle opracované, zabalené, má konzistentní kvalitu a skvělou chuť. Prostě jsme to vzali do vlastních rukou a od začátku do konce jsme všechno vyladili. Za cenu podobnou masu v supermarketech tak zákazníci Rohlíku dostávají exkluzivní kvalitu a vědí, že od A do Z je vše tak, jak má být,” popisuje Lukáš Antoš, chief marketing officer Rohlik.cz.

Jak je u Rohlíku zvykem, ve své reklamě si nebral servítky. Na vizuálech jsou doslova „kraviny“ a „prasárny“ a ve videu se najde pár míst, která milovníkům zvířat pohnou žlučí. Ale odvaha Rohlíku nikdy nechyběla. „Jakmile se smíříte s tím, že se nemůžete zavděčit všem, začnou mít vaše kampaně charakter a koule. A v tom je Rohlík na naše poměry výjimečný. Nebojí se věcí, které jsou na hraně. Textů, které třeba trochu provokují. Scén, které holt někoho naštvou. No, a to se pak jinak vymýšlí…,“ popisuje práci pro Rohlík kreativní ředitel B&T, Ondřej Peša.

Spot (který má údajně 66 sekund a 6 framů) vznikl pod taktovkou režisérského dua Mugshots, které tvoří Tomáš Brožek a Jindra Malík, s Tomášem Kotasem za kamerou. Produkci zajistili Vernes a o focení klíčových vizuálů a tvorbu obsahu pro online se postaral Jakub Jurdič.