V současné neobvyklé situaci se obchodník s obuví Humanic rozhodl pro novou identitu své značky. Nově bude jejím symbolem ikona chodidla a ruky s prsty zvednutými do „V“ představující vítězství, duch doby Franz.

Franz má být ztělesněním odvahy dnešní doby. Odvahy vydat se novou cestou a čelit překážkám s nadhledem. Jedná se o akronym: Fashion (móda) – Revolution (revoluce) – Attitude (přístup) – Number One (číslo jedna) – Zeitgeist (duch doby). Ve každé z devíti zemí budě mít tento symbol vlastní slogan. Na Slovensku e bude jednat o „Spýtaj sa Franza.“ a v České republice „Zeptej se Franze.“.

Příběh značky začal v roce 1872 v rakouském Grazu (který je i nadále sídlem společnosti) v jedné malé továrně na zpracování kůže. Příští rok oslaví Humanic 150. narozeniny. Podle vedení společnosti lidé nevnímají Humanic jen jako obyčejný obchod s obuví, nýbrž jako mezinárodní komunitu, kterou spojuje láska k módě, a zejména vášeň pro boty a doplňky. Humanic si zákazníci cení především díky prvotřídnímu poradenství, trendům a široké nabídce prémiových značek.

„Vždy jsme chtěli lidem přinášet ty nejnovější módní trendy. A to chceme i dnes. Zajímáme se ale také o to, co se děje kolem nás – o takzvaného ducha doby. V tomto mimořádném období, které je pro mnohé z nás velkou výzvou, jsme proto chtěli, aby si lidé spojili Humanic s určitým symbolem, který je povzbudí a přinese jim radost do života. Který je přiměje se usmívat,“ sdělil člen představenstva společnosti Humanic, Michael Rumerstorfer.

Při hledání inspirace pro nové vizuály našel kreativní tým Humanicu předlohu v archivech. V 70. letech minulého století přišel totiž s opravdu originální komunikací, která nebyla klasickou reklamou, nýbrž uměním ve veřejném prostoru. Zrodila se mimo jiné barevná ikona ve tvaru chodidla a ruky s prsty zvednutými do „V“ – Franz. „Chceme, aby naše nadšení bylo ještě bezprostřednější, a chceme jej překlopit do kvality zážitku – prostřednictvím atmosféry na prodejnách a ve všech našich komunikačních kanálech,“ prozrazuje Rumerstorfer s tím, že výhradně pro tento účel společnost vytvořila speciální edici tenisek Franz, kolekci doplňků Tribute to Franz, nové spoty a slogany.