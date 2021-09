Už příští měsíc začíná světová výstava Expo v Dubaji, na níž se představí téměř stovka českých firem i vědeckých institucí v rámci řady nejen českých „nej“. Národním dnem bude s odkazem na pavilon první jarní den roku 2022.

Na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, která byla kvůli pandemii koronaviru o rok posunuta, bude ústředním tématem „Spojování myslí, tvoření budoucnosti“ s podtituly Udržitelnost, Mobilita, Příležitost. Poprvé v historii se navíc výstava představí v nějaké arabské zemi, Spojené arabské emiráty jejím prostřednictvím oslaví 50 let vzniku státu. A u futuristického areálu tak třeba vyrostla i nová stanice metra a investice se pohybují kolem 20 miliard dolarů.

Na akci se objeví více než 190 zemí světa, které se budou předhánět v představení inovačních řešení, tradic i posunů v oblasti udržitelného přístupu a rozvoje. Potenciál prezentace v jednom z nejdynamičtěji rostoucích regionů je lákavý. Jde o jedinečnou šanci přetavit příležitost do partnerství, ať už se jedná o přenos znalostí, obchodu nebo investic a služeb. Téměř šest měsíců trvající výstavu podle prognóz organizátorů navštíví 20 milionů lidí, i když ještě může situaci samozřejmě neblaze ovlivnit pandemie koronaviru.

Celkové náklady v rámci české výpravy a pavilonu se kvůli odložení dostaly asi na 290 milionů korun. „Roční zpoždění se prodražilo o 25 milionů korun, o něž vláda ČR navýšila rozpočet, který na účast počítal původně se 160 miliony. Z nich platíme pavilon, což je zhruba 90 milionů korun, a provoz, technologii S.A.W.E.R. jsme pořídili za téměř 70 milionů korun, které nám zůstaly na účtu po Expo v Miláně a expozici platí investoři a vystavovatelé,“ uvedl generální komisař české výpravy Jiří F. Potužník. Podle něj soukromý sektor přispěl téměř stovkou milionů korun, což v době protipandemických opatření a hospodářského útlumu zaslouží poklonu. V rámci české výpravy se představí necelá stovka tuzemských firem, výzkumných pracovišť či vědeckých institucí.

Český pavilon byl vytvořen podle architektonického návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA, kteří zároveň působí jako doktorandi fakulty architektury ČVUT. Pavilon se nachází v zóně Udržitelnosti na pozemku o ploše 2200 metrů čtverečních.

Životadárná voda ze vzduchu

V národním pavilonu pojmenovaném Czech Spring, což znamená české jaro, ale i pramen, bude technologickým jádrem speciální systém S.A.W.E.R. od vědců z Akademie Věd ČR a ČVUT, který umí vyrábět vodu ze vzduchu s využitím solární energie.

„Wow efektem bude určitě systém S.A.W.E.R., který dokáže zcela autonomně, jen za použití solární energie, přeměnit suchý pouštní vzduch ve vodu. Na didaktické stěně ukážeme, jak ze slunce získáváme energii, ze vzduchu molekuly vody, z bioreaktorů živiny a minerály a z písečného podloží život. Bude to technologický zázrak,“ popisuje Jiří F. Potužník. Podstatou systému je transformace vzduchu ve vodu, která bude zavlažovat pavilon i okolí. Denně tak dokáže získat až 500 litrů vody. Energii budou dodávat i fotovoltaické panely. Právě přeměna suché pouště v oázu umožňující vznik života bude jedním z ústředních témat.

Český pavilon v Dubaji

Instalace zrcadel Fluidum

Světelná instalace Lasvitu

Ocelové kapiláry v pavilonu

Sochař Vlastimil Beránek s Venuší

Socha českého lva

Mezi další taháky české výpravy vyjmenovává Jiří F. Potužník například soustavu robotických ramen a 3D tiskáren, které budou k tisku využívat český bioplast a písek, exponát We Speak Plantish — což je plně automatizovaná robotická linka, která dokáže přečíst, jak rostliny reagují na různé podmínky a šoky a na základě zjištěných dat navrhnout vhodnou péči o ně, nebo exponáty vytvořené z šest tisíc let starého subfosilního dubu, jedinečného materiálu, který z hlubin země doluje a do světa vrací společnost Subfossil Oak.

