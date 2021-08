„Snažil jsem se dokumentovat to, co PPF vlastně je v celé její šíři,“ říká umělec známý především právě dokumentárními snímky.

„Za řadu let se z výročních zpráv PPF stalsvým způsobem fenomén, protože přinášel jednu z nemnoha příležitostí k nahlédnutí do dění a uvažování ve skupině, představují lidi a management ve skupině nebo další příběhy,“ uvedl ve videu k představení publikace Ladislav Pflimpfl, šéf pro brand ve skupině PPF.

Zároveň se podle něj klade důraz na kreativní typografii, grafický design a uměleckou či dokumentární fotografii. Letos se tak na tvorbě výroční zprávy opět podílelo studio Marvil a fotograf Karel Cudlín. Pro PPF začal fotit asi před dvaceti lety, kdy vytvářel portrét letos zesnulého majitele skupiny Petra Kellnera. Na tvorbě výročních zpráv se podílí poslední tři roky.

„Letos byla situace trošku jiná. Snažil jsem se dokumentovat to, co PPF vlastně je v celé její šíři. Pro mě jako fotografa to bylo velmi zajímavé, když jsem mohl poznat mnoho různých prostředí a potkat se s velkým množstvím velmi zajímavých lidí.

Cudlín je přeci jen známý především pro své dokumentární snímky. V letech 1997 až 2003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla. V soutěži Czech Press Photo získal více než dvacítku ocenění. Působí na volné noze i jako pedagog, má titul docenta z FAMU.

Ke třicátému výročí existence skupiny PPF jsou podle Pflimpfla ústředním motivem letošní výroční zprávy čísla. Nejde jen o ta ve výsledcích, ale i ta, která se projeví díky její činnosti a investicím v následujících letech.

