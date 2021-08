Značka Vinea ze stáje společnosti Kofola se spojila s šesti českými, moravskými a slovenskými vinaři a v nové kampani propaguje tradici hroznového moštu. Základem kampaně jsou příběhy vinic a představení cesty vinařů k výrobě hroznového moštu.

Výsledkem bude prémiová degustační sada Vinea Kumšt Moštu se šesti druhy Viney – každým z jiného vinařství a odrůdy vinné révy. Sady budou k dispozici po podzimním „moštobraní“ v omezeném množství ve vybraných obchodních sítích. Již nyní se k tomu rozběhla kampaň „Kumšt Moštu – příběhy vinic“. Ukazuje příběhy jednotlivých vinic, připomíná lidem tradici lokálního vinohradnictví a představuje cestu k výrobě hroznového moštu. Téma na svých sociálních sítích představují herečky a influencerky Mária Bartalos ze Slovenska a za českou stranu Sabina Rojková (viz hlavní foto).

Obliba hroznového moštu v posledních letech roste, a to nejenom díky jeho složení plnému vitamínů, ale také díky tradiční chuti, na kterou jsme zvyklí po staletí a na níž se v záplavě exotických nápojů pozapomnělo. Hroznový mošt je navíc vedle vína dalším ekonomickým pilířem, o který se mohou čeští vinohradníci a vinaři do budoucna opírat. Cílem kampaně je ukázat lidem, že hroznový mošt a výrobky z něj stojí za to kupovat.

„Vinohradnictví má v našich zemích obrovskou tradici, na kterou můžeme být právem hrdí. Česká, moravská a slovenská vína získávají ocenění doma i v zahraničí. Společně s vinaři chceme hravou a zároveň exkluzivní formou ukázat, že bychom měli být hrdí i na výrobky z hroznového moštu. Každé ze šesti lahví v sadě vtiskne jeden z vinařů jiný charakter, podobně jako vínu,“ komentuje Ľubica Mieresová, manažerka značky Vinea.

Kumšt Moštu na svých sociálních sítích představují také herečky a influencerky Mária Bartalos (na instagramu ji sleduje téměř 200 000 lidí) a Sabina Rojková (80 000 fanoušků). Postupně provádějí fanoušky celým procesem výroby vinného moštu a celou kampaň ukončí zářijovým „moštobraním“ při sklizni vína přímo na vinicích. Na sociálních sítích obou hereček se v těchto týdnech postupně zveřejňuje osm videí, v nichž představí jednotlivé vinice, vinaře i samotný produkt. Vše lze sledovat i na sociálních sítích značky Vinea.

Mária Bartalos

Limitovaná verze Viney bude vyrobena z českého a slovenského moštu z Biovinařství Marcinčák z Mikulova, Vinných sklepů Kutná hora a Strážnického vinařství Žerotín. Slovenským lahvím Viney vtisknou charakter řemeslné vinařství Brhlovce, sopečná vinice Čajkov a Vinařství Bažalík ze Svätého Juru. V sadách s lahvemi 0,25 ml bude možné ochutnat odrůdy Ryzlink Rýnsky, Solaris, Svatovavřinecké, Frankovka, Pesecká leánka a Svatovavřinecké rosé.

„Hroznový mošt se v poslední době vrací zpět do obliby a my společně se značkou Vinea tenhle trend ještě posílíme. Bereme to trochu jako sport a soutěž mezi námi vinaři a doufáme, že to lidi bude také bavit. Jsem moc zvědavý, který druh jim nejvíc zachutná. Je to jako v případě vína – každý z šesti druhů Viney získá charakter daný vinicí, kde se vinná réva pěstuje, a její odrůdou. A tak jako u vína je skvělé, že každému chutná trochu jiný druh“ vysvětluje vinař Petr Marcinčák, který hospodaří na 110 hektarech bio vinic v jihomoravském Mikulově.

Limitovaná edice Vinea v degustační sadě Vinea Kumšt moštu bude skutečný přírodní nápoj s obsahem 30 procent hroznového moštu. Je zcela bez přidaného cukru, hroznový mošt se pouze doplní o šťávu z ovoce a výluh z bylinek, které nápoji dávají jedinečnou chuť. V limitovaném počtu jí bude možné zakoupit v říjnu 2021 v online řetězci Košík.cz.