Ekologická značka Tierra Verde a agentura OAK Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka představily první spot ke konceptu skutečného domova, který chce Tierra od nynějška komunikovat jako svůj hlavní směr. Natáčel se na zahradě zaměstnankyně.

„Je to jeden z prvních počinů, který budeme v následujících měsících doplňovat konkrétními podtématy a kanály. Naším záměrem bylo inspirovat lidi k zamyšlení a snad i změně, protože spousta velkých změn začala v minulosti právě u jednotlivců. Hledali jsme formát, jak to udělat citlivě, abychom se nedostali do role někoho, kdo přesvědčuje, ale pouze zprostředkovává životní zkušenosti někoho jiného,“ říká co-CEO značky Rostislav Brzobohatý a zdůrazňuje, že Tierra dlouhodobě v komunikaci využívá zaměstnance, protože věří, že skrze své osobní příběhy a posuny k udržitelnějšímu způsobu života dokáží nejlépe vyjádřit její filozofii.

„Šlo nám o hlubší sdělení než je běžné v tradičních reklamních formátech, což nám umožnilo zaměřit se na jeho skutečnou podstatu a nenechat se tolik omezovat zaběhnutými konvencemi,“ popisuje záměr Brzobohatý.

Ve spotu figuruje zaměstnankyně Tierry a její dvě dcery. Jediné, co rodina věděla před samotným natáčením bylo, že se jich budou ptát na témata související s fungováním rodiny. „Spot byl natočený prakticky na jeden záběr, bez zásahu zvenčí, abychom zachytili autentickou reakci rodiny. Ani my sami jsme nevěděli, jak bude ve finále vyznívat,“ komentuje Brzobohatý a dodává: „Celá příprava spotu odrážela to, jakým způsobem fungujeme i my sami uvnitř Tierra Verde. Neřešili jsme role klient—agentura—produkce; společně jsme tvořili, doplňovali se, připravovali catering,“ uzavírá.