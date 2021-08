Společnost Smarty dokončila akvizici sítě obchodů JRC a ke své existující síti prodejen iWant tak získává dalších 44 obchodů ve velkých nákupních centrech. V nich zkombinuje nabídku zboží a služeb e-shopu smarty.cz a značky JRC. Do dvou let chce mít až 60 poboček a cílí na obrat pět miliard korun.

V nové síti obchodů Smarty plánuje vytvořit prémiové prostředí pro nákup elektroniky a zachová zážitkové prostředí pro gamery, které znají zákazníci JRC. V roce 2021 firma míří na obrat přes tři miliardy korun, za další dva roky už chce být na pěti miliardách a počet poboček by se měl pohybovat mezi 50 a 60.

Do maloobchodního prostředí s elektronikou přijde Smarty s novým konceptem. „Trh se po delší době začíná hýbat. Největší hráči se mění v tržiště, kde vedle elektroniky najdete třeba drogerii, oblečení nebo krmení pro domácí mazlíčky. My jsme ale přesvědčeni, že tím vyklízejí část hracího pole, protože nákup nového telefonu nebo počítače je pro lidi pořád výjimečná událost. A tu chtějí absolvovat v odpovídajícím obchodě, který se na elektroniku specializuje a kde má personál odpovídající znalosti,“ uvádí zakladatel a majitel společnosti Smarty Petr Syrůček. Otevření prvních prodejen v novém konceptu plánuje Smarty na jaro roku 2022.

Nikdy se z nás nestane tržiště

Zatímco největší hráči české e-commerce zvolili cestu amerického Amazonu a na svých e-shopech se snaží nabízet co nejobsáhlejší portfolio produktů, Petr Syrůček říká, že Smarty touto cestou nepůjde. „Chceme prodávat jen to, co známe a čemu rozumíme. Lidé u nás nikdy nekoupí prášek na praní nebo nádobí. Jsme specialisté na elektroniku a těmi i zůstaneme,“ zdůrazňuje.

Majitel Smarty Petr Syrůček

S tím souvisí také jasná strategie Smarty mít dostatek zkušeného personálu, který dokáže zákazníkům opravdu do hloubky poradit. „Je to něco, na co je u nás zákazník zvyklý, i během koronavirové pandemie naši experti lidem radili s nákupem přes FaceTime či chat,“ vysvětluje Syrůček. V Praze se díky spolupráci s Liftagem také rozběhla služba doručení zboží na adresu do 60 minut od objednání. Právě odbornost a špičkový servis mají být podle Syrůčka tím hlavním lákadlem, za kterým budou zákazníci stále chodit na kamenné pobočky.

Prodejny už nebudou jako dřív

Kamenné prodejny Smarty podle obchodního ředitele Rudolfa Konečného nebudou samoobsluha, ale spíše showroom top položek, protože celé nabízené portfolio je o několik řádů větší než zásoby na jakékoli prodejně. Tedy místo, kde si lidé elektroniku v klidu prohlédnou, vyzkoušejí a nechají si poradit. Pak si ji mohou odnést, nebo jim kurýrní služba zboží doručí třeba týž den přesně na čas domů.

Značku JRC ale Smarty zachová a vyhradí jí v prodejnách důležité místo. Také maloobchod s gamingem se ale podle Rudolfa Konečného postupně mění. Éra nákupu her „v krabičkách“ spěje ke konci, a proto si prodejny z pohledu gamingu musí udržet, resp. rozšířit své hlavní funkce: vyzkoušení herního zážitku a nákup k tomu odpovídajícího hardwaru či příslušenství.

„Jedna ze služeb, které plánujeme spustit, je stavba počítačů na míru nejen pro gamery. Náš plán je jednoduchý: zákazník přijde do prodejny, probere s prodejcem svoje potřeby, společně pak zvolí či nakonfigurují odpovídající počítač, my jej sestavíme a doručíme přímo domů. S naší novou značkou počítačů už na podzim přijdeme na trh – máme již potřebné kontrakty s výrobci komponentů, připravené zázemí pro jejich skladování, montážní linku i potřebný tým techniků,“ vysvětluje Rudolf Konečný. A zážitek? Ve velkých městech plánuje Smarty otevřít skutečná gamingová centra. V nich si každý bude moct nejen zakoupit, ale především vyzkoušet to opravdu nejnovější a nejlepší ze světa her.