Cestovní ruch se v České republice začal postupně nadechovat až na konci druhého kvartálu. To, že se Češi na cestování těšili, ukazují letošní červnová data. Červen 2021 byl jak z hlediska domácího, tak příjezdového cestovního ruchu silnější než loňský.

Nicméně stále 86 procent všech hostů, kteří se ubytovali v českých hotelech, penzionech nebo kempech bylo domácích. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Statistiky ukazující obsazenost ubytovacích zařízení v Česku v letošní hlavní sezoně dále naznačují, že pro některé regiony by mohlo jít o velmi silnou sezonu, která co do obsazenosti překoná jak rok 2020, tak i rok 2019.

„Turismus v Česku se po jarním lockdownu rozjíždí rychleji, než tomu bylo v loňském roce. I přes drtivé poklesy v počtu návštěvníků se mezi regiony i nadále na špici s 252 tisíci hosty drží Praha, především však díky domácím turistům, kteří tvořili více než šedesát procent návštěvníků,“ uvedl Jan Herget ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a doplnil: „Naší společnou prioritou s Letištěm Praha je v druhé polovině roku rozlétat letecká spojení z Itálie, Španělska a Francie.“

I přes velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a velkým propadem počtu turistů v Praze dosáhla obsazenost hotelů na úrovni celé České republiky za letošní červenec rekordní úrovně. „V meziročním srovnání s rokem 2020 byla o pět procent vyšší. Ve srovnání s rokem 2019 vyšší dokonce o 15 procent. Nejvyšší obsazenosti dosáhl Zlínský kraj se 72 procenty, následovaný Jihomoravským a Pardubickým krajem. Dle informací od ubytovatelů poptávku po ubytování stále táhnou primárně Češi,“ řekl Pavel Kotas ředitel společnosti Previo a doplnil: „I když Praha meziročně zaznamenala nárůst o 21 procent, úbytek zahraničních turistů je stále citelný. Ve srovnání s před covidovým rokem 2019 je Praha totiž pořád 21 procent v mínusu.

„Nejvyšší obsazenost podle rezervačního systému Previo vykazují v letních měsících například Orlické hory, Slovácko, Šumava nebo Lednicko-Valtický areál a Podyjí. Z dat na září je viditelné, že lidé prozatím s rezervacemi váhají. Zatímco v letních měsících se obsazenost pohybovala okolo 50 až 60 procent, na září je to prozatím necelých 30 procent. To je nicméně více než v předešlých letech, v roce 2020 to bylo jen 17 procent a i v před covidovém roce 2019 to bylo okolo 20 procent,“ dodává Herget.

„Optimismus přetrvává i u obsazenosti na srpen a září. K datu 2. 8. 2021 jsme zaznamenali obsazenost v srpnu o 22 procent vyšší než předchozí rok. V září dokonce o 57 procent vyšší v meziročním srovnání. Z těchto dat usuzujeme, že oproti předchozím trendům dojde k prodloužení domácí sezóny i do podzimních měsíců. Zároveň předpokládáme pokračování trendu zvyšování počtu domácích rezervací v předstihu,” dodal Kotas.

Češi v letošní hlavní sezoně stejně jako v loňském roce dávají přednost spíše dovolené v tuzemsku. Do zahraničí míří spíše mladší lidé do 30 let, ti, kteří dovolenou v zahraničí neplánují jako nejčastější důvod uvádí restrikce spojené s pandemií Covid, ale i nedostatek financí. V loňském roce dle dat ČSÚ strávili Češi v 80 % případů hlavní letní dovolenou v tuzemsku, přitom v roce 2019 to bylo 60 % Čechů. „I letos předpokládáme, že se více jak tři čtvrtě letních dovolených odehraje v tuzemsku. K nejčastějším odpočinkovým aktivitám bude patřit pěší turistika, cykloturistika v mnoha podobách a samozřejmě koupání,“ říká Herget.