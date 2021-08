Aktuální výsledky hlavního výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt za 1. a 2. čtvrtletí 2021 potvrzují trend zvyšujícího se zájmu posluchačů o vysílání stanic Českého rozhlasu. ČRo Radiožurnál znovu navýšil svůj náskok v pozici nejposlouchanějšího rádia v ČR v denním i týdenním poslechu.

Rádia v České republice týdně poslouchá 82,6 procent populace, na denní bázi se jedná o 54,1 procent populace ve věku od 12 do 84 let. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo v těchto atributech k mírnému snížení. Doba poslechu se ale navýšila na 4:36 hodin denně.

Podíl Českého rozhlasu na poslechovosti dosáhl opět rekordní hodnoty, a to 27,4 procent. Celkem poslouchá Český rozhlas denně 1 685 tisíc a týdně 2 781 tisíc posluchačů (nárůst o 16 tisíc denně a 124 tisíc týdně).

„Jsem rád, že aktuální výsledky ukázaly, že historicky nejlepší pozice Českého rozhlasu na rádiovém trhu nebyla náhodným výkyvem, ale že se jedná o pozitivní trend v delším časovém období. Zvláště potěšující je, že na rostoucím zájmu posluchačů se podílejí svým posilováním všechny naše klíčové stanice – Radiožurnál, Dvojka, regionální studia, Plus i Vltava. Jasně se ukazuje, že vysílání Českého rozhlasu obstálo v nelehké době lockdownu a dokázalo úspěšně oslovit posluchače. Je to pro nás nejen příslibem, ale i závazkem do budoucna, abychom tyto pozice obhájili i v době postcovidové.“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Přibývá také posluchačů, kteří ladí rádiové stanice na počítačích nebo si je pouští z aplikací na svých mobilech. Že jde o vytrvalý trend, potvrzuje několik měsíců stoupající křivka online poslechovosti rádiových stanic skupiny Active Radio, jako jsou například Evropa 2, Frekvence 1 či Bonton.

Důvodem rostoucí obliby online poslouchání rádií jsou i podcasty. Možnost pustit si zpětně audio záznamy z vysílání oblíbených moderátorů láká na weby a streamovací aplikace stále více lidí. „Poslech podcastů roste u našich rádií nejvýrazněji, a to napříč všemi streamovacími platformami od Spotify až po Youradio Talk z naší vlastní dílny. Třeba podcasty 3v1 nebo Zpátky do minulosti vyrostly ve čtvrtletním srovnání na dvojnásobek. Jen pro představu, každý nový díl podcastu 3v1 si za týden přehraje více než 80 tisíc posluchačů. Oblíbenou stálicí je dnes již legendární Mrázek volá ústřednu se zhruba 100 tisíci přehráními měsíčně,“ vysvětluje Lubor Zoufal, šéf digitálu a strategického rozvoje z mediální skupiny Active Radio.