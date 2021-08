Novou generální ředitelkou vydavatelství Economia se od 1. září stane Lenka Černá. Rozhodlo o tom na svém včerejším jednání představenstvo společnosti. Její úlohou bude upevnit postavení vydavatelství na trhu a dokončit jeho digitální transformaci.

Úkolem managementu vydavatelství v čele s novou generální ředitelkou bude aktualizace podnikatelské strategie především v produktové oblasti a celkové urychlení digitální transformace vydavatelství v moderní mediální dům opírající se o silné portfolio svých vlajkových titulů a dlouhodobou podporu loajálních, náročných čtenářů a uživatelů.

„Lenka má před sebou nesnadný úkol vrátit společně s kolegy celou Economii na cestu ekonomické prosperity,“ komentuje jmenování Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva vydavatelství. „Má k tomu ty nejlepší předpoklady. Zkušenosti z manažerských rolí na mediálním trhu, stejně jako praxe z poradenských oborů, z oblasti certifikace a z psychologie, jí dávají dobrou výbavu pro úspěšné naplňování nové role. Neméně důležité je Lenčino dlouhodobé angažmá v neziskových organizacích zaměřených na ochranu nezávislých médií a boj proti korupci. Všechny tyto kompetence jsou pro šéfa vydavatelství, jakým je Economia, velmi cenné,“ dodává Řezníčková.

Lenka Černá je absolventkou oboru mediálních studií a politologie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, vystudovala také psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jako manažerka působila řadu let ve vedení společností specializujících se na procesní management, řízení kvality a certifikaci. Sedm let stála v čele vydavatelství Annonce působícího na trhu inzertních titulů, řídila proces jeho digitalizace a následné integrace do mediálního domu Vltava Labe Média. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady Ústavu nezávislé žurnalistiky, jenž vydává online deník Hlídací pes. Lenka je i členkou správní rady české pobočky mezinárodní organizace Transparency International. Ve vydavatelství Economia působí Lenka Černá od roku 2019 jako neexekutivní místopředsedkyně představenstva. Od loňského roku je jako zástupce Economie členkou správní rady Unie vydavatelů.