Nezávislý projekt hodnocení médií Rating přichází s pátou vlnou výsledků, tentokrát zaměřených na hodnocení dodržování základních novinářských norem u publicistických webů.

„Účelem projektu Rating není penalizovat jednotlivé redakce, ale poskytovat jim zpětnou vazbu kvality jejich práce a tím zlepšovat novinářské standardy a mediální prostředí v Česku,“ vysvětluje smysl Ratingu výkonná ředitelka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) Kateřina Hrubešová.

„Na podzim přijdeme s dalšími novinkami, které zvýší atraktivitu těchto dat,“ dodává Kateřina Hrubešová.

Velkým problémem u publicistických webů, tak jako u zpravodajských webů, se opět ukazuje, že v článcích nejsou označené původní zdroje. Pro redakce by mělo být samozřejmostí uvést přímé odkazy. Dalším nešvarem je i nesprávné řazení článků do sekcí. Čtenářům by mělo být na první pohled jasné, zda čte komentář nebo zprávu.

Pro zpracování výzkumu byla použita metoda kvalitativního výzkumu. U každého média bylo ručně kódováno zhruba 100 článků na základě předem definovaných kritérií. Seznam veškerých hodnotících kritérií a výsledků médií je k dispozici na webu NFNZ.

Od září letošního roku projekt počítá s kvartální publikací výsledků, která bude rychleji odrážet změny v práci jednotlivých redakcí, což je pro ně motivující prvek se zlepšovat.