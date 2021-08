S novým claimem „Dvojky hrají fér“ přináší CZC.cz transparentní slevovou politiku, v detailu produktu zobrazují graf historie cen i cenové srovnání s Alzou. Pokud z něj vyjdou dvojky dráž, CZC.cz zákazníkovi cenu dorovná. Kampaň opět vytvořila DDB.

„Jsme sice dvojky, ale ve férovosti chceme být jedničkou. Proto u všech téměř 60 tisíc produktů nově budeme slevu počítat z nejnižší možné ceny za posledních 30 dní. Zároveň dáváme zákazníkům do ruky nástroje, jak si naše čísla mohou transparentně ověřit,“ vysvětluje marketingový ředitel Milan Duda poselství nové kampaně. Poctivost CZC.cz si zákazníci ověří díky grafu historie ceny, který se bude zobrazovat u všech položek na e-shopu. Na něm zákazníci uvidí reálný pohyb ceny zboží za celou historii prodeje zboží na CZC.cz. Kromě toho si mohou výhodnost ceny přímo na webu CZC.cz porovnat s Alzou. Pokud zjistí, že Alza nebo jiná vybraná konkurence, prodává zboží za nižší cenu, CZC.cz částku dorovná.

Důraz na férový přístup se prolíná i celou komunikací, na které CZC.cz opět spolupracovalo s agenturou DDB. V hlavním spotu se v roli hologramu představí Patrik Hezucký, který své majitele upozorňuje na falešné slevy. Zároveň jim radí, aby si férově za skutečné slevy bez triků nakoupili na CZC.cz. Jako bonus jim navíc nabízí slevu 500 Kč na další nákup. TV spot režíroval Tomáš Řehořek ve spolupráci s produkcí DDB Fame factory.

„Hledali jsme vtipný a hravý přístup, který by upozornil na to, že CZC.cz má férové nabídky. Proto jsme upgradovali hlavního hrdinu a udělali jsme z něj transparentní hologram. Ten se aktivuje vždy, když se objeví nabídka z konkurenčního e-shopu, která vypadá lepší, než ve skutečnosti je. Náš hrdina vás vždy nasměruje do CZC.cz, kde jsou nabídky vždy transparentní a férové,“ doplňuje Gert Laubscher, kreativní ředitel DDB Prague.

Kromě televize bude kampaň k vidění od 16. srpna do konce září také na YouTube, v outdoorových formátech, na vlnách rádia Evropa 2 a samozřejmě i sociálních sítích a pobočkách CZC.cz.