Novým výkonným ředitelem Médey se od 1. července stal Martin Konrád. Nyní zmapuje situaci a pokusí se stabilizovat hospodaření firmy.

O změně na pozici CEO mediální agentury Médea rozhodlo při zasedání její představenstvo. Na jmenování Martina Konráda se dohodli oba akcionáři firmy (menšinový Jaromír Soukup a většinový akcionář skrze společnost Rainbow Wisdom Investment čínská skupina CITIC). Jaromíru Soukupovi zůstane pozice předsedy dozorčí rady.

Představenstvo akciové společnosti Médea působí od začátku července v novém složení a bez Jaromíra Soukupa, kterého na pozici předsedy nahradil Marian Severa (junior vice president v CITIC Europe Holdings). Dalšími dvěma členy představenstva jsou i nadále Ladislav Jelínek a Kateřina Čápová, která ve firmě působí zároveň jako ředitelka právního oddělení.

„Jsem rád, že jsme pro roli nového CEO agentury získali manažera s tak rozsáhlými zkušenostmi z prostředí médií, jakým je Martin,“ komentuje volbu nového ředitele předseda představenstva Marian Severa. „Úkolem managementu v následujících týdnech bude podrobněji zmapovat situaci, v níž se společnost nalézá, a dát konkrétní doporučení akcionářům ohledně dalšího postupu. Věřím, že společně se podaří upevnit vztahy s klíčovými partnery firmy a stabilizovat její hospodaření tak, aby mohla na trhu dál dlouhodobě úspěšně fungovat,“ napsal Severa v prohlášení

Martin Konrád (51)

Vystudoval mezinárodní obchod na pražské VŠE a obor Change Management na University of New York v Praze. Na českém mediálním trhu působí v různých manažerských rolích více než 20 let. Osm let (1996 až 2006) byl obchodním ředitelem mediazastupitelství Regie Radio Music, později (2006 až 2008) působil jako generální ředitel vydavatele deníku Metro a následně jako obchodní (2008 až 2012) a později generální (do roku 2014) ředitel FTV Prima. V posledních letech se zaměřoval na poradenství v oblasti manažerských dovedností. V roce 2017 kandidoval na pozici generálního ředitele České televize.