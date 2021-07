Asociace společenské odpovědnosti sputila obchod s udržitelnými dary. Chce změnit nákupní zvyklosti k lepšímu.

Poslední červencové pondělí (26. 7.) otevřela Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) e­‑shop Nakup na Dobro. Ten nabízí udržitelné dárky nebo třeba charitativní služby od stovky českých drobných podnikatelů, sociálních podniků, chráněných dílen a dobročinných projektů neziskových organizací. Jsou mezi nimi značky jako Pepper Field, Green Smile, Merchyou, atelier Paletky, Tichá kavárna, Adra či Nadace Krása pomoci.









Že je o udržitelné dárky ve společnosti rostoucí zájem, dokládá i aktuální výzkum agentury Ipsos, podle kterého při výběru dárku udržitelnost zohledňují čtyři z deseti Čechů.



„Projektem se snažíme změnit nákupní chování zákazníků směrem k udržitelnosti, u jednotlivců začínajíce, velkými firmami a státní správou konče. Věříme totiž, že dají přednost nákupu na Dobro svoje i planety, a podpoří tak lokální podniky i neziskové organizace,“ řekla Lucie Mádlová, ředitelka A­‑CSR, která za celou myšlenkou e­‑shopu s udržitelnými dárky stojí. A­‑CSR v rámci šíření povědomí o udržitelnosti pořádá i soutěž Ceny SDGs, jíž je MAM mediální partnerem a jejíž vyhlášení se uskuteční 16. září.



Nákup na e­‑shopu podpoří i desítku zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se na jeho provozu a logistice v Havlíčkově Brodě podílejí. Fulfillment e­‑shopu totiž pro Asociaci zajišťuje sociální podnik Ergotep. „Idea Asociace a filozofie Ergotepu se v tomto projektu skvěle spojily v unikátní celek. Prodej odpovědných a udržitelných produktů vytváří kvalitní práci pro hendikepované lidi a možnosti jejich rozvoje,“ uvedl Jiří Černý, generální ředitel Ergotepu.



Udržitelná i doprava

Nakup na Dobro má rovněž ambici stát se zcela udržitelným e­‑shopem. Recykluje obaly, při balení dává šanci použitým a vratným krabicím nebo pytlům od mouky. K výplni balíků používá kartonové střiže vlastní výroby nebo vlnitou papírovou lepenku. Ekologické balení tak podle A­‑CSR chrání nejen zásilku, ale i planetu. Zboží je rovněž uskladněno v budově, která je napájena elektřinou z fotovoltaické elektrárny a vytápěna tepelným čerpadlem.



Unikátní je pak podle provozovatelů e­‑shopu stoprocentně uhlíkově neutrální ekologická doprava, kterou Nakup na Dobro nabízí díky exkluzivnímu partnerství s dopravcem DPD. Ten zákazníkům balíky doručí ekologicky až do domu, zdarma bez ohledu na hodnotu nákupu. „V rámci naší dlouhodobé zelené strategie ze sta procent kompenzujeme uhlíkovou stopu u každého přepravovaného balíku. Do míst, kde je to možné, navíc doručujeme elektrododávkami, elektrokoly nebo pěšími kurýry,“ vysvětlil Miloš Malaník, CEO českého DPD a manažer DPD pro region střední a východní Evropy.



Zákazníci mohou peníze ušetřené za dopravu věnovat na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě v okolí skladu e­‑shopu na Vysočině zakoupením sazenice stromů. O jejich výsadbu se postará A­‑CSR ve spolupráci s organizací PEFC.

Technické řešení e­‑shopu zaštiťuje společnost Elasticr. „Nakup na Dobro je projekt, který běží na naší vlastní platformě a přizpůsobovali jsme ho individuálním potřebám zadavatele. Věříme, že si brzy najde svou klientelu, protože podílet se na udržitelných věcech je dlouhodobá cesta, která přinese viditelné výsledky pro další generace,“ uzavřel Martin Dolejší, projektový manažer Elasticr.

Dárkové předměty i pro firmy



Firmám e­‑shop dává možnost reklamního brandingu vybraných produktů a náhradní plnění na nákup včetně dopravy. A­‑CSR očekává velký zájem podniků po prázdninách. Patří mezi ně i ČEZ. „Dlouhodobě podporujeme chráněné dílny a sociální podniky. Máme radost, že jsme mohli přispět na vznik nového e­‑shopu,“ uvedla Kateřina Bohuslavová, ředitelka ESG v ČEZ. Skupina vznik obchodu podpořila na Hithitu společně s Montessori Institute Prague a advokátní kanceláří Peyton Legal poskytující e­‑shopu služby pro bono.