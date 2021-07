Marek Vohralík působí v čele asociace Festas, která zastřešuje české hudební festivaly, a zároveň řídí největší žánrový hudební festival na světě — Let it Roll. V rozhovoru pro MAM poodkrývá ekonomický model pořádání akcí pro desetitisíce lidí i situaci v byznysu velkých eventů po dvou zrušených sezonách. Kde vidí nové příležitosti pro spolupráci se značkami?

Jakožto ředitel Asociace hudebních festivalů se účastníte přímých jednání na ministerstvech kultury a zdravotnictví. Jak probíhají?

Celou dobu jsme naráželi na to, že neexistoval žádný dlouhodobý plán. Všichni vymýšleli jen opatření na příštích čtrnáct dní s tím, že pak se uvidí. Jenže uspořádání festivalu logicky potřebuje delší přípravu. Největší festivaly se připravují i několik let dopředu. Celý březen a duben jsme proto na ministerstvu zdravotnictví absolvovali vypjaté schůzky, jejichž výsledkem je tabulka, podle níž akce spouštějí. Ministerstvo zdravotnictví chtělo postupovat podle ukazatele incidence, ostatní pro ně bylo nepodstatné. My jsme do tabulky chtěli doplnit alespoň orientační data. Později se situace paradoxně otočila. Čísla začala klesat násobně rychleji oproti předpokladům ministerstva. Najednou pro ně nebyla až tak důležitá incidence, ale právě ta naše data.



Který z ministrů byl při jednání vstřícnější?

Nikdo z ministrů nepřišel do úřadu a neřekl: teď pojďme vymyslet, jak by následující měsíce mohli fungovat lidé v kultuře. Iniciativa byla a je vždy na naší straně. Komunikace s ministerstvem zdravotnictví probíhá tak trochu ve vlnách. Někdy naslouchá víc a během pár schůzek uděláme významný krok kupředu, někdy čekáme na úplně jednoduchou odpověď týdny. Ministerské výměny jsou pro nás už trochu noční můrou. Za ministra Blatného jsme dlouhé týdny řešili PES. Přišel ministr Arenberger a jedním z jeho prvních kroků bylo zrušení PSA a vymýšlení systému úplně nového. Vzhledem k tomu, že pravidla pro kulturu musí vždy korespondovat s pravidly pro ostatní segmenty, znamenal pro nás tento krok dělat všechno úplně znovu. Vše zlé je ale pro něco dobré. Výsledkem změny je plán, který dává kulturním pořadatelům alespoň základní výhled na dobu delší, než jsou dva týdny. S poslední ministerskou výměnou zatím naštěstí nedošlo k žádné revoluci a s ministrem Vojtěchem jsme si plán potvrdili.

Což znamená?

Od 26. června platí pět tisíc stojících lidí venku, dva tisíce uvnitř. To je teď v rámci Evropy zhruba průměr. V průběhu července se kapacita měla zvýšit na sedm tisíc lidí. V rovině podání ruky máme s Vojtěchem dále dohodu, že pokud nedojde k dramatickému zhoršení situace, od září budeme fungovat úplně bez omezení. Velmi důležité je taky dodat, že vstup na akce je podmíněn splněním režimu TNO, což znamená negativní test, prodělání nemoci nebo očkování. Návštěvy kulturních akcí motivují lidi k očkování nebo k absolvování testu. Což je přesně to, po čem epidemiologové volají. Moc tedy nerozumím aktuálním výkřikům některých, kteří opět hromadné akce takřka kriminalizují.

Kolik u nás za normálních podmínek probíhá v létě hudebních festivalů?

Těch klasických je okolo čtyřiceti. Pokud připočteme i ty menší, které ale stále splňují základní charakteristiky hudebního festivalu, čili více dnů, uzavřený areál, série koncertů a tak podobně, dostaneme se ke sto šedesáti. Akcí, které se označují jako hudební festival, ale výše uvedená kritéria nesplňují, pak bude dalších přibližně pět set. Všechny velké akce jsou pro jistotu přesunuté až na rok 2022.

Je nějaký festival, který tohle nepřežije?

Celý sektor si musel utáhnout opasky, ale festivaly z naší asociace to zvládnou, i když za cenu drastického seškrtání všech provozních nákladů a vyčerpání rezerv z let minulých. Letošní sezona rozhodně nebude okamžitým návratem k normálu, je zásadní rozdíl, jestli pořádáte festival pro třicet tisíc nebo jen pro sedm tisíc lidí. Navíc když se o té možnosti dozvíte až v květnu — spousta špičkových odborníků v hudebně technických profesích se v posledním roce a půl živí třeba jako prodavači nebo skladníci…

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, který vyšel v pondělí 26. července 2021. Předplatit si ho můžete zde.