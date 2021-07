Obrat českých e-shopů ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl 50,45 miliard, což je v meziročním srovnání nárůst o více než deset procent. Rekordní druhý kvartál podtrhuje i nárůst 3 144 nových e-shopů v tomto období. Podle společnosti Shoptet jich aktuálně v České republice funguje 41 639.

„Meziroční srovnání výsledků potvrzuje, že oblast e-commerce zaznamenala během pandemie koronaviru značný růst. Majitelé kamenných obchodů byli nuceni přesunout svůj byznys na internet, stejně tak se změnilo i nákupní chování zákazníků. Před vypuknutím pandemie v roce 2019 zaznamenaly české e-shopy od dubna do června obrat 35,4 miliardy korun. V letošním roce byla za stejné období překonána hranice 50 miliard korun, což je nárůst o více než 40 procent,“ říká Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet. Zároveň dodává, že dalším důvodem vzrůstajícího obratu je zvyšující se počet nových prodejců, kterým e-shopy úspěšně fungují a dovolují jim byznysově růst.

Meziročně se zvýšil také obrat tuzemských e-shopů za první polovinu letošního roku. „V lednu jsme očekávali, že by mohl obrat v letošním roce vzrůst celkově asi o 18 procent. Nyní máme za sebou pouze polovinu roku a za prvních šest měsíců dosáhl český e-commerce sektor nárůstu o neuvěřitelných 29 procent. A to nás přitom nejsilnější období teprve čeká,“ dodává Samuel Huba ze společnosti Shoptet, která má pod svými křídly 27 527 e-shopů a je již více než 5 let českou jedničkou poskytující e-shopové platformy.

Od dubna do června vzniklo 3 144 nových e-shopů

Sektor české e-commerce se v Q2 rozšířil o 3 144 nových e-shopů. Jedná se o meziroční nárůst o 25 procent. Nejčastější segmentem, ve kterém lidé na internetu podnikají, zůstává i nadále oblečení a doplňky. Následuje sortiment zaměřený na domy a zahrady či potraviny a dětské zboží s elektronikou.

Nejvíce rostoucí kategorií v daném období byly produkty zaměřené na cestování (kufry, karavany, doplňky na cesty a dovolenou), jejichž prodej oproti prvnímu čtvrtletí 2021 vzrostl o 50 procent. Dařilo se také kategorii stavební materiály, kde došlo oproti prvním třem měsícům letošního roku k nárůstu o 29 procent. Dalšími rostoucími kategoriemi jsou segment auto-moto (nárůst o 26 procent), sport a turistika (nárůst 22 procent) a erotika (nárůst 13 procent).

Fenomén nakupování přes internet potvrzuje i ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica. „E-commerce se stala definitivně mainstreamem obchodu. Potvrzují to například reklamní a marketingové agentury, které se zaměřují na podporu e-shopů. Ty během lockdownu rozhodně neměly nouzi o zakázky, naopak rostly a zvyšovaly své obraty. Ukazuje se, že digitální transformace dnes již prostupuje téměř všemi segmenty a má v české ekonomice zásadní postavení,“ dodává Hlavica.