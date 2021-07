Až 40 procent respondentů při nákupu upřednostní samoobslužnou pokladnu. A když už se musíme zařadit do fronty k pokladně, nejdřív oskenujeme obsah košíků všech čekajících ve frontě, a teprve pak zvolíme vhodnou řadu. A co Čechy ve frontách spolehlivě vytočí? Třeba to, když nakupující před nimi při placení zdlouhavě přepočítávají drobné mince. To vše vyplynulo z letního průzkumu společnosti Mastercard o chování Čechů v nákupních frontách.

„To bude na dlouho.“, „Mohl to mít připravené…“, „Plať kartou!“ – to je jen několik myšlenek, které lidi ve frontách napadají ve chvíli, kdy zákazník před nimi začne při placení přepočítávat drobné. A co ještě Češi nesou při čekání ve frontě s nelibostí? Třeba to, když někdo nemá dopředu vybráno (42 procent), nebo když si lidé berou velkou objednávku i pro ostatní, kteří ve frontě nestojí. 27 procent z nás pak vnímá negativně i to, když vyřízení objednávky obsluze zabere hodně času. Ale umíme být i klidní a bezkonfliktní – 21 procent Čechů flegmaticky konstatuje, že ve frontě je nevytočí vůbec nic.

Bezhotovostním transakcím podle průzkumu aktuálně dominuje bezkontaktní technologie. Její zavedení před 10 lety se odrazilo nejen v rychlosti plateb, ale i v jejich bezpečnosti. Většina dotazovaných (87 %), která si pamatuje placení před nástupem bezkontaktních plateb, jej v současné době považuje za rychlejší (98 %) a dvě třetiny za bezpečnější. Zajímavostí také je, že při platbě jízdenek v městské hromadné dopravě preferuje bezkontaktní platbu 62 procent respondentů (40 procent platební kartou a 22 procent mobilním telefonem). Platbu kartou Češi preferují také v případě restaurací a barů (73 %) i při drobných platbách na tuzemských výletech (62 %) nebo parkovného (53 %).

„Pro každého z nás je čas velmi cennou komoditou a určitě ho rádi trávíme jinak než ve frontách. Oproti dřívějším dobám, kdy nakupující ve frontách rozčilovala platba kartou, se situace po deseti letech bezkontaktních plateb otočila, a naopak emoce zdvihá primárně právě zdlouhavé přepočítávání hotovosti. Bezkontaktní platby nabízejí nejen úsporu času, ale i pohodlné a bezpečné řešení obzvláště v letních měsících, kdy všichni chodíme nalehko a cestujeme,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

V případě výběru pokladny preferuje 40 procent respondentů pro rychlejší odbavení nákupu automatickou pokladnu bez obsluhy. Naopak k pokladně, kde je uvedeno, že nepřijímají karty, ale pouze hotovost, by si nestoupla hned více než třetina (37 %) respondentů. Při nakupování v supermarketu se Češi také snaží odhadnout velikost nákupů jednotlivých zákazníků v různých frontách. K pokladně, kde mají lidé nejmenší nákupy, by bez zaváhání zamířilo 44 procent respondentů.

Letní průzkum připravila pro Mastercard agentura G82. Sběr dat probíhal v červnu 2021 na vzorku 301 osob z České republiky ve věku 18-55 let.