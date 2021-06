Ve čtvrtek proběhlo slavnostní vyhlášení 3. ročníku soutěže Podcast roku. V kategorii Veřejnoprávní podcast jednoznačně zvítězil zpravodajský pořad Vinohradská 12 z dílny Českého rozhlasu, sekci Autorský podcast ovládl pořad Opravdové zločiny moderátorek Evropy 2 Lucky Bechynkové a Báry Krčmové.

Podcasty si rok od roku u nás získávají stále více příznivců jak z řad posluchačů, tak tvůrců. „Oproti předešlému roku hlasovalo v soutěží Podcast roku třikrát více posluchačů. V Kategorii Veřejnoprávní podcast jednoznačně zvítězil zpravodajský pořad Vinohradská 12 Českého rozhlasu, který se zároveň stal absolutním vítězem s největším počtem hlasů. Vliv na to jistě měla i probíhající pandemie, kdy posluchači více tíhnou ke zpravodajským formátům. Oproti tomu kategorie Autorský podcast byla daleko vyrovnanější. Opravdové zločiny moderátorek Evropy 2 Lucky Bechynkové a Báry Krčmové sice vyhrály celkem přesvědčivě, ale druhé a třetí místo od sebe dělilo pár hlasů,“ komentuje soutěž Lubor Zoufal, head of digital and strategic development společnosti Active Radio, která je organizátorem soutěže. Vítěze kategorií Veřejnoprávní podcasty z dílny Českého rozhlasu a České televize a nejlepší autorské podcasty všech ostatních tvůrců vybírali posluchači na webu Podcast roku od 10. května do 6. června. . Odborní porotci pak ještě vybrali vítěze dalších 7 kategorií.

Ocenění vítězové

TOP 10 – Veřejnoprávní podcast

Vinohradská 12 Host Lucie Výborné ČT Sport/Fotbal fokus Meteor Buchty Historie českého zločinu Blízká setkání Balanc ČT24 Sádlo

TOP 10 – Autorský podcast

U kulatého stolu

Brocast

Kudy běží zajíc

Linka

Vlevo dole

Cukrfree podcast

MMA letem světem

Angličan

Love is on the air

„Cenu odborné poroty jsme oproti loňsku vyhlásili ve více kategoriích. A to v kategorii Objev roku, Osobní rozvoj, Cestování, Byznys, Sport, Zábava a lifestyle a Zpravodajství,“ prozrazuje za organizátory Lubor Zoufal. V odborné porotě zasedli: šéfredaktor časopisu Forbes ČR Petr Šimůnek, herec a moderátor Lukáš Hejlík, šéfredaktor Rádia Z Ondřej Kopa, vedoucí Rozvoje digitálního audio obsahu Českého rozhlasu Iva Jonášová, šéfredaktor Info.cz Michal Půr, head of PR CNC Radka Bendová a ředitel MSL Czech Republic Radek Vítek.

Opravdové zločiny moderátorek Evropy 2 Lucky Bechynkové a Báry Krčmové uspěly v kategorii Autorský podcast

Volba odborné poroty

Byznys – Forbes Česko

Zpravodajství – Prostor X

Cestování – Travel Bible podcast

Zábava a lifestyle – Brocast

Sport – Angličan

Osobní rozvoj – Brain We Are CZ

Objev roku – Přepište dějiny

Kromě slavnostního vyhlášení vítězů proběhla na akci i odborná debata na téma produkce, marketing a monetizace podcastů. Zúčastnili se jí technologický evangelista Petr Mára, ředitel zpravodajství a rádií Seznam.cz Jakub Unger, šéfredaktor E15 Nikita Poljakov, vedoucí Rozvoje digitálního audio obsahu Českého rozhlasu Iva Jonášová a Creative Content Manager v GoOut.cz Dominik Zezula.

Výherci jednotlivých kategorií si odnesli sošky ze světoznámé sochařské školy v Hořicích. Známý designér Lukáš Rejmont navrhl tvar plastiky podle původního iPodu, na kterém se začaly první podcasty poslouchat. Lukášova dcera nahrála v audiu sousloví Podcast roku a tuto křivku pak vyřízli vodním paprskem do masivu z hliníku.