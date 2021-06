Rostoucí důraz společnosti na problematiku udržitelnosti a zdraví odráží i vznik nové pozice ředitelky pro tuto agendu. Stane se jí Martina Černá, která již několik let působí jako členka týmu odpovědného za tuto oblast.

Od 1. července, kdy opouští svou současnou pozici personální ředitelky pro centrálu a logistiku, se bude naplno věnovat své nové roli. Zastřeší tak přístup k udržitelnosti a hlavní oblasti, kterým se Albert věnuje, jako je důraz na neplýtvání potravinami či snižování uhlíkové stopy, plastů nebo neméně důležitou pomoc komunitám.

„Za posledních několik let jsme v Albertu ušli opravdu dlouhou cestu. Například jsme za necelé tři roky snížili uhlíkovou stopu o téměř 20 procent. Snižujeme užívání plastů jako obalového materiálu a jen na ovoci a zelenině jsme vloni ušetřili 192 tun plastu. Navyšujeme dary potravinovým bankám, vloni jsme je zdvojnásobili v porovnání s předcházejícím rokem a na letošek jsme se zavázali objem darovaných potravin opět zdvojnásobit, to už bude 1 600 tun potravin! A pak jsou tu samozřejmě ještě další velmi důležité oblasti, jako jsou obnovitelné zdroje energií nebo další práce v otázce obalových materiálů,“ popisuje Martina Černá.

Kromě kroků společnosti při naplňování cílů udržitelnosti považuje Martina za zcela zásadní také porozumění a zapojení zaměstnanců. „Vnímám potřebu problematiku jednoduchou formou komunikovat našim zaměstnancům, kteří jsou důležitou součástí všeho, co děláme. Neméně podstatné je také to, aby zákazníci porozuměli tomu, co děláme,“ doplňuje.

V Albertu působí Martina Černá již více než deset let, z toho poslední rok a půl na pozici personální ředitelky pro centrálu společnosti a logistiku. Většinu času se také věnuje oblasti udržitelnosti, kdy jednotlivá témata buď koordinovala, nebo se jim jinak blíže věnovala. Udržitelnost je blízká Martině také po osobní stránce. „Nejen pracovně, ale v životě to pro mě znamená, že to, co říkám, také dělám. A to již řadu let. Zásadní je, že když se takto chováte, ostatní vám uvěří a nechají se strhnout, že udržitelnost je správná cesta, i když to není vždy snadné,“ vysvětluje. Ve volném čase se věnuje jízdě na koni, cestuje a ráda s rodinou poznává jiné kultury, zvyky a gastronomii v různých částech světa. Ráda by se vrátila k dobrovolnictví, na které v poslední době neměla moc času.