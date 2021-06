Nadace OSF udělila již po jedenácté novinářské ceny. Ocenění v celkem čtrnácti kategoriích přebralo na slavnostním udílení v prostorách Azylu78 deset českých novinářů a novinářek a čtyři novinářské týmy. Porota letos udělila také rekordní počet zvláštních ocenění. Vítězové uspěli v dosud největší konkurenci, do soutěže Novinářská cena bylo přihlášeno 691 příspěvků.

Všechny oceněné příspěvky otevíraly závažná témata, která měla za uplynulý rok největší sociální dopad. Do popředí se dostalo téma sexuálního obtěžování – za Radio Proglas zvítězila Alžběta Havlová, která v podcastu Na dřeň upozornila na obtěžování v katolické církvi. Ocenění získala i Jana Ciglerová za rozhovor s maskérkou Veronikou Šorfovou nebo tým autorek ze SME.sk za sérii svědectví o sexuálním obtěžování. Nově se mezi oceněné probojovalo i téma urbanizmu a života ve městech. Peter Bednár se stal vítězem v kategorii Solutions Journalism a se svými komentáři k urbanizmu a společnosti byl nominován i v kategorii Nejlepší komentář. Vítězného zpracování se dočkalo i téma koronaviru, konkrétně unikátní mapy z dílny Seznam Zprávy, které ukázaly, jak si vedou jednotlivé obce s ohledem na počet nakažených.

Z redakcí se mezi nově nominovanými objevilo např. Radio Proglas, Český rozhlas Radio Wave nebo měsíčník Romano voďi. Do užší nominace se probojoval také Deník Referendum, Finmag, Český rozhlas Vltava nebo iDnes.cz.

„I letos se mezi nominované dostali novináři z redakcí, které zatím nebyly úspěšné. Jsem za to rád. Spektrum doposud úspěšných redakcí se tak krásně rozšiřuje a ukazuje to, že média v České republice jsou kvalitní napříč různými myšlenkovými směry. Chtěl bych tímto apelovat na všechny redakce, ať se hlásí. Zároveň letos poroty rozdaly skoro rekordní počet speciálních ocenění, což ukazuje, že často není rozhodování vůbec jednoduché a mnoho příspěvků přináší velmi specifickou kvalitu, kterou je třeba ocenit,“ říká výkonný ředitel Nadace OSF a člen Rady Novinářské ceny Robert Basch.



Seznam vítězů Novinářské ceny 2020:

KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor

Jana Ciglerová: Osahávání jsem zažila mnohokrát, víc mi ale vadí oplzlé vtipy. Mladí kluci neobtěžují, říká maskérka – Deník N

Zdůvodnění poroty: Porota vyzdvihuje autorčin citlivý, empatický přístup a způsob, se kterým s respondentkou rozebírá tak citlivé téma, jakým je obtěžování na pracovišti. Porota taktéž oceňuje, že autorka již v loňském roce společně se svými kolegyněmi a kolegy z redakce přinesla i další svědectví, která povedou ke smysluplné celospolečenské debatě.

Nejlepší reportáž

Michael Švec: Oživili skomírající nemocnici, pak přišel vyhazov. Nečekaný krok rozbouřil kraj pod Šumavou a ovlivnil volby – Deník N

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje způsob, kterým autor přiblížil „politiku zezdola“ – atmosféru malého města na jihozápadě Čech, kde po odvolání vedení nemocnice došlo k politickému zemětřesení na místní radnici. Autor dává zaznít hlasu všech stran sporu, všímá si komunikačních procesů a upozorňuje na důsledky – mj. občanskou angažovanost ve volbách. Porota oceňuje kvalitní novinářskou práci slučující aktuálnost regionální žurnalistiky s kultivovaným vhledem do obecného fungování společenských systémů moci.

Nejlepší komentář

Jiří Pehe: Série komentářů pro Deník N – Deník N

Zdůvodnění poroty: Porota se shodla, že autor dlouhodobě přináší do českého komentování mezinárodní perspektivu a analytický pohled daný jeho politologickou erudicí. Jeho texty jsou skutečné politické komentáře, psané jasným stylem, mají značný vliv na domácí myšlení o politice a situují české dění do mezinárodního kontextu.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Lukáš Valášek, Adéla Jelínková: Podezřelé obchody v Lánech (série) – Aktuálně.cz / Hospodářské noviny

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje poctivou a systematickou novinářskou práci, díky níž se autorům dvou redakcí podařilo odhalit a zmapovat podivné aktivity šéfa Lesní správy Lány a jeho napojení na hradního kancléře Vratislava Mynáře a další osoby blízké prezidentu Zemanovi. Odhalení této kauzy mělo velký společenský dopad a vedlo k (prozatím) nepravomocnému odsouzení Miloše Baláka.

KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze

Alžběta Havlová: Na dřeň s Jiřím Kylarem a Martinou Vintrovou: Týrané ženě říkají, že je to její kříž. Je to “katolická past” – Radio Proglas

Zdůvodnění poroty: Zneužívání a týrání má mnoho podob. Alžběta Havlová na Radiu Proglas jde v hledání toho, k čemu jsme ještě tolerantní a proč, hodně do hloubky. Ptá se citlivě, ale k věci. Bere ohledy na oběti, které zpovídá, ale ne na agresory. Její práce možná není tak viditelná, jako by byla v mainstreamovém médiu, ale není o nic méně společensky významná. Pomáhá nám pochopit, ale ne tolerovat.

Nejlepší reportáž

Tereza Reková: Moje kamarádka Zuzka – Český rozhlas Radio Wave

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje tento intimní autorský dokument především pro originální způsob vyprávění, který posluchači neotřelým způsobem přibližuje život s těžkou nemocí, ovšem bez zbytečného patosu a sentimentu. Porota také oceňuje celkovou dramaturgii pořadu, resp. celého cyklu DokuVlna.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Janek Rubeš, Honza Mikulka, Jiří Burýšek: Je součástí sítě, která ždímá peníze z turistů. Konfrontovali jsme ho – Seznam Zprávy

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje, kterak autorská trojice zmapovala a rozkryla způsob fungování byznysu se směnárnami na těch nejlepších místech v centru metropole. Zároveň oceňuje dlouhodobou a systematickou práci, která vedla k uzavření jedné z poboček sítě směnáren na Staroměstském náměstí.

ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena za inovativní online žurnalistiku

Kateřina Mahdalová: Čerstvá data, jak se šíří virus. Unikátní mapa všech obcí v Česku – Seznam Zprávy

Zdůvodnění poroty: Porota především oceňuje celospolečenský dopad tohoto příspěvku, který v reálném čase aktualizoval data o počtu nakažených virem COVID-19. Autorka jednoduchým, přesto funkčním a uživatelsky přívětivým způsobem, přinášela informace o situaci ve všech koutech ČR a zároveň vytvořila tlak na vládu, aby původně nepřístupná data začala publikovat ve formátu dat otevřených.

Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení

Peter Bednár: Stavební normy. Silnice do horoucího pekla asfaltované dobrými úmysly – Finmag

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje způsob a styl, kterým autor – vystudovaný architekt – přibližuje a vysvětluje běžnému čtenáři, jaký vliv má urbanismus a architektura na krajinu, ve které žijeme. Autor nejen ukazuje na problémy v plánování městských struktur, ale nabízí i možná řešení, která by život ve městech mohla zpříjemnit.



Cena za regionální žurnalistiku

Michal Poláček, Jakub Mikel: Ústní půjčka byla riziko, ale ne naše, říká olomoucký hejtman Okleštěk – iDnes.cz

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje perfektně řemeslně zpracovaný rozhovor s dnes již bývalým hejtmanem Olomouckého kraje. Porota vyzdvihuje připravenost autorů a jejich odvahu pokládat politikovi z vládní strany nepříjemné otázky a požadovat na ně jasné a jednoznačné odpovědi v době, kdy se práci novinářů snaží zdiskreditovat nejvyšší představitelé státu.



Česko-slovenský vtip, komiks a karikatura

Pavel Reisenauer: série pro Respekt – Respekt

Zdůvodnění poroty: Porota se letos rozhodla v kategorii kreslený vtip, komiks, karikatura či grafické dílo ocenit Pavla Reisenauera a jeho sérii pro týdeník Respekt. Svým výrazným rukopisem vytváří týdeníku Respekt nezaměnitelnou a charakteristickou identitu. Karikuje dění na české politické scéně svérázným způsobem s razantní kresbou.

Česko-slovenská cena veřejnosti

Zuzana Kovačič Hanzelová, Michaela Žúreková, Soňa Jánošová, Beata Balogová: Nemlčme – 22 svedectiev o sexuálnom obťažovaní – SME.sk

O vítězi ceny rozhoduje online hlasování. Vítězky získaly 2851 z celkových 5861 hlasů.

Cena Karla Havlíčka Borovského

Lenka Kabrhelová – Český rozhlas

Cena je určena autorovi nebo autorce mimořádně společensky přínosných textů, ať již investigativního nebo analytického charakteru.



Novinářská křepelka

Apolena Rychlíková – A2larm.cz

Cena je určena mladým novinářům a novinářkám do 33 let věku.

Zvláštní ocenění získali v kategorii Regionální žurnalistika Martin Laštůvka (iDnes TV) s příspěvkem Zaniklé tratě za zajímavé zpracování historického tématu,Tomáš Lindner (Respekt) s příspěvkem Zvládli to? v kategorii Nejlepší psaná reportáž za autorovo systematické mapování integrace migrantů do německé společnosti, Petr Pithart (Deník N) v kategorii Nejlepší komentář za jeho současné i celoživotní komentování velkých témat českého myšlení, politiky a historie a Ondřej Kundra spolu s Jaroslavem Spurným (Respekt) s příspěvkem Kdo umučil vězně V. CH. v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek.

Seznam nominovaných (v abecedním pořadí):

KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor

Jana Ciglerová: Osahávání jsem zažila mnohokrát, víc mi ale vadí oplzlé vtipy. Mladí kluci neobtěžují, říká maskérka – Deník N

Tomáš Maca: Farářka: Budujeme kariéru a nepečujeme o vztahy. Dobu mateřství by si ženy měly užít – Aktuálně.cz

Kateřina Šafaříková: Internet je lidské právo – Respekt



Nejlepší reportáž

Miloš Doležal: Historické reportáže z dvacátého století (série) – Magazín Reportér

Michael Švec: Oživili skomírající nemocnici, pak přišel vyhazov. Nečekaný krok rozbouřil kraj pod Šumavou a ovlivnil volby – Deník N

Petr Třešňák: Jak přežít pocit viny – Respekt

Nejlepší komentář

Peter Bednár: Cyklus článků o urbanismu a společnosti – Finmag

Jiří Pehe: Série komentářů pro Deník N – Deník N

Jana Ustohalová: Série komentářů o svobodě, rovnosti a důstojnosti – Deník N

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá: Odhaleno: V den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Proč zůstala utajena? – Deník Referendum

Vojtěch Srnka: Stamilionová restituce, která skončila v daňovém ráji (série) – iRozhlas.cz

Lukáš Valášek, Adéla Jelínková: Podezřelé obchody v Lánech (série) – Aktuálně.cz / Hospodářské noviny

KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze

Marie Bastlová: Dvacet minut Radiožurnálu s předsedou poslanců KSČM Pavlem Kováčikem – Český rozhlas Radiožurnál

Alžběta Havlová: Na dřeň s Jiřím Kylarem a Martinou Vintrovou: Týrané ženě říkají, že je to její kříž. Je to “katolická past” – Radio Proglas

Filip Titlbach: Maroš Kramár to nepochopil. A s ním spousta dalších mužů – Deník N

Nejlepší reportáž

Martin Klesnil, Patrik Fiala: S kamerou v romských osadách: Tak otřesně vypadá odvrácená tvář Slovenska – Seznam Zprávy

Tereza Reková: Moje kamarádka Zuzka – Český rozhlas Radio Wave

Lea Surovcová: Nejsme down – Česká televize



Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Ondřej Golis: Drahé sliby – Reportéři ČT

Petra Kultová: Knihovny se otevírají, jak ale zahojit bolavou patu těžko přístupných digitálních fondů? – Český rozhlas Vltava

Janek Rubeš, Honza Mikulka, Jiří Burýšek: Je součástí sítě, která ždímá peníze z turistů. Konfrontovali jsme ho – Seznam Zprávy





ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena za inovativní online žurnalistiku

Jan Hejl, Simona Fendrychová, Helena Truchlá, Jiří Kropáček, Blahoslav Baťa, Jakub Zuzánek: Planeta v nouzi – Aktuálně.cz

Kateřina Mahdalová: Čerstvá data, jak se šíří virus. Unikátní mapa všech obcí v Česku – Seznam Zprávy

Lukáš Nechvátal: Pilsen Steel: pod nadvládou Ruska – investigace.cz

Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení

Peter Bednár: Stavební normy. Silnice do horoucího pekla asfaltované dobrými úmysly – Finmag

Zuzana Hronová: Chytré Česko – Aktuálně.cz

Barbora Postránecká: Myslíš, že se někdy vrátím domů? – Magazín Reportér

Cena za regionální žurnalistiku

Stanislava Ondová: Den na periferii (série) – Romano voďi

Michal Poláček, Jakub Mikel: Ústní půjčka byla riziko, ale ne naše, říká olomoucký hejtman Okleštěk – iDnes.cz

Michal Šverdík: Přešlapy stavebního úřadu v Prostějově (série) – iDnes.cz

U Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky se nominace dopředu nezveřejňují. Česko-slovenskou cenu veřejnosti vybrala veřejnost pomocí online hlasování již před předáváním Novinářských cen, vítěz kategorie Nejlepší česko-slovenský vtip, komiks a karikatura byl vyhlášen na slovenském předávání Novinářské ceny 6. května.

Generálním partnerem Novinářské ceny je Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Novinářskou cenu pořádá Nadace OSF od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Přihlášené příspěvky do Novinářské ceny hodnotí nezávislé odborné poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. V každé kategorii získá vítěz cenu spojenou s odměnou 20 000 korun.

Nadace OSF je českou nadací s třicetiletou historií. Jejím posláním je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Nadace otevírá citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledá průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál. Po dobu svého působení podpořila Nadace OSF až 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou větší než 2 miliardy Kč.