S klesajícím počtem onemocnění covidem se jako loni touto dobou uvolňuje sezóna hudebních i filmových festivalů. Zdá se, že proběhne bez problémů jako loni – nezhorší se však zase zdravotní situace na podzim?

Velké hudební festivaly svou produkci pro letošek raději odpískaly, ale třeba Colours of Ostrava v době obvyklého konání v polovině července prezentují dvě akce pro diváky: koncert finského elektronického hudebníka a producenta Axela Thesleffa, který proběhne v rámci série Hotspot na předem neznámém, unikátním a zatím pro tento účel nevyužitém místě Dolních Vítkovic.

O čem psát, když se nehraje?

Na 15. až 17. července pořadatelé Colours přesunuli svoji tradiční akci, showcase festival Czech Music Crossroads, který letos v sálech Dolu Hlubina nabídne půlhodinová vystoupení pečlivě vybraných domácích a zahraničních kapel (např. Beata Hlavenková nebo Clarinet Factory) i debaty nad aktuálními hudebními a kulturními tématy. Zájemci o hlubší vhled do zákulisí hudebního průmyslu budou moci navštívit například debaty Jak to zvládly velké festivaly, Co s tím, když jsou prázdné kluby a prázdné diáře, Když nejde zvuk, světla nesvítí a není co stavět, O čem psát, když se nehraje?, Pandemic Success Stories nebo Granty, podpora, export, plány.

Valašský špalíček a United Islands of Prague: tradiční začátek hudebních festů v Čechách a na Moravě

Sezóna hudebních festivalů pod širým nebem začne mezi 24. a 26. červnem v Čechách tradiční akcí United Islands of Prague, tentokrát po letech na Kampě v německých barvách a s podporou německých institucí, ale i města Prahou, Ministerstva kultury nebo Moneta Bank. Začíná se česko-německým brunchem, koná se i diskuse o ochraně klimatu a diverzity a samozřejmě koncerty kapel z obou zemí. Na Moravě se začíná Valašským Špalíčkem ve Valašském Meziříčí. Svým devětatřicátým ročníkem se tento folk-blues-beat festival řadí mezi nejstarší alternativní festivaly v Česku a v loňském roce se také zařadil mezi hrstku akcí, které se podařilo navzdory epidemii koronaviru zrealizovat. Tak tomu bude také letos. Program vzdává už pátým rokem hold českým a slovenským umělcům, kteří s bigbeatem začínali v době, kdy z toho u nás nekoukala sláva ani slušný výdělek, kdy muzikanti neměli jistotu, zda se tím uživí, ale věděli, že z toho koukají potíže. K největším hvězdám patří Hana a Petr Ulrychovi, Lešek Semelka a další z Polska, Slovenska, Nizozemska, Německa, Maďarska a USA. To je opravdu slušné rozkročení dlouholetého dramaturga Karla Prokeše. Festival je podporován zavedenými místním firmami CS Cabot, ROBE a DEZA, finanční příspěvky poukázaly i Zlínský kraj a město, pořadatelé využívají i grantů.

Let it Roll: místo megaeventů více menších na menších plochách pro méně diváků

Největší festival drum&bass v Evropě, který se po přesunu do Milovic dostal až na hranici 30 tisíc tancechtivých, si na letošní rok připravil program rozdělený na několik míst v průběhu léta. Pořadatelé pracovali na projektu #smashthevirus, jehož součástí byl i návrh na bezpečný festival. Ten předložili ministerstvu zdravotnictví. Pořádní megaeventu však nebylo schváleno a pořadatelé byli nuceni festival přesunout na rok 2022. Jako náhradu spustili nabité drum and bassové léto, které začíná také tento víkend na pražském Výstavišti a pokračuje o prázdninách v Ledárnách Braník, Mlékojedech a hlavně na osvědčeném místě konání v srpnu v Milovicích. Kapacita ale bude omezena na 5 tisíc návštěvníků na dvou oddělených stagích. Event žijící z návštěvníků jim vzkazuje: Nejvíc nás podpoříte tím, že si necháte vstupenku na příští ročník festivalu Let It Roll 2022, navštívíte jednu z plánovaných akcí pod hlavičkou Beatworx, popřípadě si pořídíte festivalový merchandise…

Filmové přehlídky v nových termínech a touhou dosáhnout předkovidové atmosféry

Jako loni přesunuly filmfesty své termíny na léto a podzim, případně rozdělily program po vzoru Berlinale na on line (na jaře) a live (na podzim) jako festival filmů pro děti a mládež Zlín Fest. 61. ročník Zlín Film Festival se rozhodl letos věnovat snímkům, inspirovaným knižními předlohami. O pár kilometrů dál, v Uherském Hradišti se začátkem srpna koná Letní filmová škola, po loňském úspěchu se zkrácením festivalu a omezením počtu účastníků hodlá letos zopakovat minulý model. Svůj program představí na tiskovce koncem června, o den později, než o rok odložený 55.ročník karlovarského filmového festivalu. Další české filmové přehlídky, pražský Febiofest a Finále Plzeň, se jako loni rozhodly pro podzimní termín a doufají, že oproti loňsku jim počty diváků nezdecimuje návrat pandemie.