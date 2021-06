Byla to jízda jako žádná jiná. Teď se ale videoplatformy budou muset soustředit na to, jak obstát v konkurenčním prostředí a televizní společnosti najít polohu mezi oběma světy.

Streamovací služby typu Netflix či HBO dokázaly během pandemie uspokojit potřeby mnoha nesourodých skupin. Sužované rodiny s dětmi na online výuce, mladší, společensky deprivované ročníky, i „pamětníky“, kteří mohli na online videotékách s nostalgií vzpomínat na dávno zapomenutou sbírku svých VHS. Podle americké výzkumné agentury Nielsen celých 23 procent svého televizního času strávili loni američtí diváci, v domácnostech, kde to technologie umožňuje, sledováním streamovacích služeb.

Společnost Grand View Research (GVR) píše ve své zprávě, že globální streamovací trh měl v roce 2020 hodnotu 50 miliard dolarů, přičemž letos to má být 59 miliard dolarů. Následně GVR předpovídá roční tempo růstu v průměru o 21 procent, a to až do roku 2028. Tehdy by měl objem trhu dosáhnout 224 miliardy dolarů. Na dalším růstu odvětví se

podle GVR budou podílet faktory jako umělá inteligence či blockchainové technologie, které zlepší kvalitu videí.

Zásadním vzkazem pro marketéry a zadavatele navíc podle Nielsenu je, že konzumenty streamovacích služeb jsou spíše „vlažní“ diváci TV, pro inzerenty je to tedy šance, jak zvětšit svůj zásah. Například data z Nielsen SVOD Content Ratings ukazují, že v době mezi 28. srpnem a 3. zářím 2020, 10,4 procenta lidí, kteří viděli netflixový seriál Cobra Kai, vůbec nesledovalo lineární televizi. Agentura tak ve SVOD vidí velký prostor pro „product placement“, a především pro těsnější provázání značky se samotným příběhem, takzvanou „brand integration“.

Spontánní růst skončil

Přes „vyšroubovaná“ očekávání je už veřejným tajemstvím, že po uvolněních, navázaných na lepšící se pandemickou situaci, extrémní zájem o služby upadá a růst zpomaluje, popřípadě dochází ke zpomalení růstu nových předplatitelů, nakonec i v důsledku docházejícího nového obsahu a celkové únavy. Vedle technologických posunů jsou proto

nástrojem růstu a upevnění postavení na trhu i různé strategické aliance a akvizice, což potvrzují i dvě poslední jarní transakce.

Společnost Amazon oznámila, že kupuje slavné filmové studio Metro Goldwyn Mayer (MGM) za 8,45 miliardy dolarů (v přepočtu asi 175 miliard korun). MGM má pod svými křídly legendární „bondovky“, ale i další čtyři tisícovky filmů a také tisíce hodin pořadů. Zároveň americká telekomunikační společnost AT & T a firma Discovery uzavřely dohodu o spojení mediálních částí pod značkou WarnerMedia, která bude silná ve vlastní dramatické tvorbě i sportovních přenosech. Transakce spojí přes 100 nejoblíbenějších značek na světě do jednoho portfolia, včetně HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network a další.

České videotéky

V Česku by v letošním roce měla odstartovat HBO Max, která nahradí stávající HBO Go. Přesné datum zatím není známo, ale dříve než v září to podle místního zastoupení společnosti nebude. Hovoří se také o příchodu v březnu vzniklé streamovací služby Paramount+ , stejně jako Disney +.

Své videotéky rozvíjejí ruku v ruce s lineárním televizním vysíláním i všechny tři české hlavní stanice. Nejdravěji k věci přistoupila TV Nova, která se po vstupu skupiny PPF netají tím, že chce do své streamovací platformy Voyo významně investovat a stát se jednou ze tří top preferovaných služeb na trhu, k čemuž jí má dopomoci i vlastní robustní produkce.

„Čekáme, že letní pokles sledovanosti bude na Voyo nižší než v televizi“ Daniel Grunt, TV nova

Podle Daniela Grunta, digitálního šéfa CME, předplatitelé na Voyo neustále rostou, v tuto chvíli už více než dvojnásobnou rychlostí oproti minulému roku. „Zároveň roste i čas, který uživatel průměrně na Voyo stráví, takže intenzita využívání služby se jednoznačně zvyšuje. Největším tahákem je stále ‚advanced streaming‘ (Pozn.: pořady umístěné na Voyo o týden dříve, než jsou vysílané v TV) a v poslední době roste i obliba zahraničních kriminálních seriálů, které jsou na Voyo exkluzivně v češtině, dále zahraniční mutace reality show a české filmy,“ říká Grunt, který údajně zatím nepozoruje pokles zájmu po uvolnění pandemických opatření.

„Na druhou stranu, tak jako TV i VOD služby mají svou sezonnost a v období prázdnin bývá aktivita předplatitelů nižší. Voyo funguje českým uživatelům na celém území EU, a i to je jeden z důvodů, proč čekáme, že letní pokles sledovanosti bude na Voyo nižší než v TV,“ upřesňuje. V tuto chvíli je Voyo úplně bez reklam a žádná změna v plánu není. „Soustředíme se především na tvorbu vlastního obsahu, který bude vysílán pouze na Voyo. S tím souvisí i ‚product placement‘, se kterým samozřejmě aktivně pracujeme,“ uzavírá Grunt.

