Prostřednictvím eBay zatím nabízí své zboží 7 500 obchodníků z České republiky. Společnost chce ale nyní dále upevnit svou pozici v České republice. V rámci těchto snah představila program na podporu českých firem Business Scaling Program a chystá webinář.

Čeští obchodníci na eBay k prodeji aktuálně vystavují přes 460 000 výrobků. Počet zalistovaných položek se meziročně zvýšil o 16 procent, počet českých prodejců pak o 28 procent. Loni čeští obchodníci prodali přes eBay milion kusů výrobků zákazníkům po celém světě. Češi naopak na platformě nakoupili více než 2,7 milionu výrobků.

„Česká republika je v středoevropském regionu rychle rostoucím trhem, přičemž aktivita narůstá v případě prodejců i kupujících. V letošním roce jsme například zaznamenali nárůst místních prodejců až o 26 procent, a to navzdory nejistotě spojené s pandemií koronaviru. Sledujeme také, že zákazníci z celého světa na českou nabídku reagují velmi dobře. V sousedním Slovensku zájem zákazníků takových rozměrů nedosahoval, jelikož počet slovenských prodejců byl téměř poloviční (4 100). Máme velkou radost, že jsou čeští obchodníci na naší platformě tak úspěšní, věříme však, že mají mnohem větší potenciál, kterého prozatím nedosáhli. Z tohoto důvodu je chceme podpořit prostřednictvím našeho speciálního programu, který představíme na našem druhém webináři již 10. června,“ komentuje Ilya Kretov, generální ředitel eBay pro globálně rozvíjející se trhy.

Ilya Kretov

Videohry a karburátory

Každých 31 sekund prodá český obchodník na eBay jeden výrobek. V loňském roce tak do světa odeslali celkem milion výrobků z kategorií domov & zahrada, sběratelské předměty, podnikání & průmysl, automobilové součástky, elektronika či móda. Nejvíce rostly v roce 2020 kategorie podnikání & průmysl, a to o rekordních 460 procent, a domov & zahrada, jež se navýšila o 224 procent. Vybrané položky nejčastěji mířily do Německa, Spojených států amerických a Spojeného království. K vývozně nejpopulárnějšímu zboží patřily v loňském roce videohry (10 000 ks), karburátory (9 000 ks) a sběratelské známky (8 000 ks).

Češi na eBay nakoupili více než 2,7 milionu položek. Nejčastěji vybírali elektroniku, sběratelské předměty, módu, nářadí pro dům a zahradu, průmyslové produkty i různé součástky. Na Slovensku se podobně jako v Česku těšily oblibě zejména kategorie automobilové součástky, elektronika, móda, sběratelské předměty a taktéž domov & zahrada nebo podnikání & průmysl, stejně tak lifestylové produkty.

Češi v pandemii propadli novým koníčkům

Preference zákazníků výrazně proměnila pandemie. Češi se věnovali zvelebování svých domovů a také vylepšování aut. Mezi výrobky, o které měli Češi loni největší zájem, patří osobní ochranné prostředky, jež oproti předloňskému roku rostly o rekordních 948 procent, dále nástroje a součástky pro auta (růst o 159 %), domácí klimatizace a topení (o 78 %) a polštáře (o 53 %).

I Češi situaci přizpůsobili své záliby. Největší zájem měli o basketbalové karty, jejichž obliba byla o 159 procent vyšší oproti předešlému roku. Zajímali se také o sběratelské modely (růst o 105 %) a modely vlaků (o 77 %). Dále nakupovali programy na tvorbu audia a videa, ty rostly o 48 procent, nebo umělecké známky, jež se zvýšily o 44 procent.

Webinář pro obchodníky

Společnost eBay v současné době operuje ve více než 30 zemích světa, čítá více než 187 milionů kupujících a 20 milionů prodejců. Za první čtvrtletí tohoto roku eBay globálně utržila 3 miliardy dolarů, hrubý objem zboží (GMV) činil 27,5 miliardy dolarů. Firma posiluje svou přítomnost v Evropě a díky rostoucímu potenciálu českého trhu připravila v České republice pro zdejší obchodníky webinář, který se bude konat 10. června 2021 v 9:00. Vystoupí na něm například Marek Bušek, Business Development Manager pro střední a východní Evropu v logistické společnosti DPD. Účastníkům budou v první řadě představeny příležitosti, které eBay nabízí pro globální růst podnikání, a následně se budou moci přihlásit do jejího bezplatného programu pro firemního růstu. Odborníci eBay jim v jeho rámci poskytnou osobní odborné poradenství při zahájení obchodní aktivity na platformě a podělí se s nimi o tipy, jak zboží úspěšně prodávat. Účastníci webináře se mohou zaregistrovat na tomto odkazu.