V sobotu 12. června se v Praze uskutečnilo finále hackathonu Greenhack, největší zelené inovační akce v Evropě. Celkem 200 hackerů se během 36 hodin pokusilo vyřešit výzvy spojené s udržitelným rozvojem a chováním spotřebitelů i globálních firem. Vítězem soutěže se stal projekt Re-pair + Re-use + Re-sell, který přichází s kreativními nápady na opravu, vylepšení a přeprodej nábytku IKEA. Vítězný tým Unicorn Hackers získal 2 500 euro. Porota ocenila dále tři hackerské týmy, jež získaly finanční, další týmy získaly partnerské ceny.

Evropský inovační maraton probíhal online od čtvrtka do soboty a zúčastnil se ho rekordní počet inovátorů z Česka a dalších evropských zemí. Účastníci měli za úkol vyřešit jednu z 11 výzev týkajících se celosvětových problémů, jako je změna klimatu, nadměrná spotřeba, nezodpovědná výroba a neefektivní řízení zdrojů. Na tvorbu prototypu řešení dostali 36 hodin.

„Nejvíc se těším, že spousta těch udržitelných inovací se bude díky partnerům opravdu realizovat. Můžeme se těšit na úspory energie v domácnosti, opětovné využití obalů, udržitelnou turistiku na Vysočině a další,“ říká Zuzana Paulovics, jedna z porotkyň z ČSOB.

Prodloužit životnost nábytku

Slavnostní vyhlášení vítězů se oproti samotnému hackathonu uskutečnilo fyzicky v prostorách H40 v Pražské tržnici. Porota tvořená odborníky a partnery udělila vítězství projektu s názvem Re-pair + Re-use + Re-sell, který řeší rovnou 3 problémy spojené s delší životností nábytku: jednoduchou opravu, druhotné použití a prodej použitého nábytku. „Naše aplikace umožní pomocí QR kódu identifikovat nábytek IKEA a zákazník poté může jednoduše objednat nebo si nechat vyrobit chybějící náhradní díly, načerpat nápady k vylepšení nábytku nebo nepotřebný nábytek prodat. Chceme zákazníky přirozeně naučit chovat se ekologicky zodpovědně, inspirovat k opravám nábytku a motivovat k prodloužení jeho trvanlivosti,“ řekl Tobiáš Vybíral z vítězného týmu Unicorn Hackers.

„Překvapilo mě, jak v krátkém čase dokázali Unicorn Hackers přinést tak inovativní řešení, které má potenciál k použití v praxi. Sice nemůžeme řešení ihned plně implementovat, ale dává nám skvělou inspiraci, jak více zapojit našeho zákazníka do inovativních řešení v rámci IKEA,“ říká Daniel Frühauf, Innovation and Co-creation leader IKEA CZ/SK/HU. A dodává: „V podpoře akcí jako je Greenhack vidíme velký smysl. Inovace v oblasti udržitelnost a ekologie mají šanci skutečně ovlivnit život na naší planetě. Hackathon pro takové nápady vytváří prostor a pomáhá i s jejich převedením do reálného života.“

„Mám radost, že se nám v rámci letošního evropského Zeleného týdne podařilo zorganizovat největší inovační akci na téma udržitelnosti v Evropě,“ řekl Tomáš Studeník ze Ceehacks, který hackathon organizuje. „Jsem nadšený z množství a kvality nápadů, které se během pouhých 36 hodin zrodily, a velmi se těším na to, že snad některé z nich uvidím fungovat v praxi.“

Greenhack se konal pod záštitou Evropské komise v rámci evropského Zeleného týdne 2021. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Hlavní město Praha. Organizátorem akce Greenhack je společnost Insane Business Ideas, která uspořádala přes dvacet hackathonů v odvětvích jako zdravotnictví, mobilita, energie nebo průmyslová výroba.

Hlavními partnery Greenhack jsou společnosti Microsoft, Plzeňský Prazdroj, Skanska, IKEA, ČSOB, BASF, ČEPS, Operátor ICT, Kraj Vysočina nebo Institut Cirkulární Ekonomiky.

GreenHack podporuje i zelený investiční akcelerátor Soulmates Ventures, který se v Česku soustředí na budování kvalitního prostředí pro vznik projektů a technologií pro dlouhodobě udržitelný rozvoj.

Vítězné projekty můžete zhlédnout zde.