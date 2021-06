Telefonní budky zmizely závratnou rychlostí. Projekt, který představoval obrovskou výzvu, byl dokončen včas.

Každému se vybaví legendární O2 telefonní budky, které byly hojně využívány pro uskutečnění hovorů na různých místech České republiky. Zároveň byly i místem, kde se lidé schovávali před deštěm a čas si krátili voláním. Nyní v elektronické době drtivá většina lidí přešla na volání pomocí mobilních telefonů, a tak je sláva telefonních budek u konce. Demontovat více než 3500 telefonních kabin během dvou let — to byl veškerý čas, který jsme měli.

Jak s takovým obrovským množstvím telefonních kabin naložit a jak je rychle demontovat z míst, která jsou pokaždé naprosto jiná? Musíte být připraveni úplně na všechno, abyste tak velký projekt zvládli. Žádná budka není stejná, a nejsložitější na tom je navrácení povrchu do původního stavu, jaký tam byl před deseti lety, a nemáte k tomu úplné podklady, protože jsou z 99 procent staré. Budka může být ve stěně budovy, na Sněžce, v podchodu, u lesa, v rámci pěší zóny či v pražském Metru. „A pokud si myslíte, že jste připraveni opravdu na všechno, tak zítra přijde nová výzva v jiné vesnici či přímo na Václavském náměstí. Našim týmům patří velké díky za to, že si se vším poradily,“ říká Adam Klofáč spolumajitel společnosti Moris design, která projekt na demontáž telefonních kabin získala.

Při této akci jsme vybourali více než 3000 kubíků betonových základů a oseli plochu větší než 2000 metrů čtverečních. Telefonní kabiny velmi dobře známe, neboť jsme je před 17 lety začali polepovat O2 brandem. Pro nás to už předtím byla velká výzva, kterou jsme zvládli na 107 procent. Dodávali jsme nejen polep, ale i kompletní světlené boxy a další atypické prvky.

NÁROČNÁ PŘÍPRAVA

Na první pohled je jasné, že pro přípravu bylo nutné zodpovědět mnoho otázek, aby vše proběhlo hladce a koordinovaně v dohodnutém termínu.

Vytvořili jsme přesný harmonogram, který zahrnoval seznam různých lokalit v celé České republice, včetně kompletních služeb pro každé místo

Deinstalace budek znamenala mít na

místě asi pět profesí, určitě elektrikáře, zámečníka, dlaždiče.

Některé telefonní budky byly přímo na ulici, některé v podchodech metra, nebo v obchodních centrech, a mají různý podklad.

Některé telefonní budky byly přímo na ulici, některé v podchodech metra, nebo v obchodních centrech a měly různý podklad, na kterém byly postaveny, stály na dlažbě, asfaltu nebo na trávě. Deinstalace budek znamenala mít na místě asi pět profesí, určitě elektrikáře, zámečníka, dlaždiče, ale i další. Navíc každá budka je jiná. Existují tři základní typy — samostatné kabiny, polokabiny nebo boxy.

SLUŽBA, KTERÁ ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE

Naší výhodou bylo, že máme dlouholeté zkušenosti s facility management naší stavební divize Moris construction. Jednoduše řečeno se servisem, správou a údržbou prodejen různých společností s více pobočkami, které nemají kapacity a čas řešit servis a poruchy na svých pobočkách a nechtějí najímat odborníky na jednotlivé

profese. Zajišťujeme servis pro sítě prodejen například Teta drogerie, O2, Super Zoo či Traficon a dalších asi 1000 prodejních míst. Náš tým tak mohl nabídnout velké zkušenosti s různými projekty. Společnost O2 v nás tak získala silného partnera pro ekologickou likvidaci kabin.

SYSTÉM, KTERÝ FUNGUJE PO CELOU DOBU

Na základě analýzy a jejího vyhodnocení jsme získali data, jak takový projekt správně nastartovat, aby byly dodrženy veškeré postupy a hlavně termín. Vytvořili jsme přesný harmonogram, který zahrnoval seznam různých lokalit v celé České republice, včetně kompletních služeb pro každé místo, kde byla telefonní budka umístěna.

TROCHU ADRENALINU NA MÍSTĚ

A jak takový servis vypadá na místě? Je to velký adrenalin, neboť každé místo je opravdu jiné. „Zjednodušeně se na místě zhodnotí skutečný stav a začne se s jednotlivými pracemi, které zahrnují to nejdůležitější, a to je odpojení specialistou od elektrické sítě s následnou kontrolou, odřezání telefonní budky, bourání betonového základu, odvoz sutě, telefonní budky a následné třídění a ekologická likvidace. Poté přichází fáze čištění a úprava místa, kde telefonní budka stála, například vydláždění, asfaltování nebo setí trávy,“ shrnuje Adam Klofáč

CÍLOVÁ ROVINKA

Výsledek byl famózní, neboť za dva roky jsme ekologicky zlikvidovali veškeré telefonní budky v celé České republice a dodrželi domluvený termín. „To byl přesně náš cíl, který jsme splnili do poslední budky. Jsme rádi, že jsme byli u dlouhé historie telefonních budek na mince a telefonní karty,“ uzavírá úspěšný projekt Adam Klofáč ze společnosti Moris design.