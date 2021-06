Za prvních šest měsíců letošního roku do České republiky vstoupilo či vstoupí devět nových maloobchodních značek z evropských zemí. Nejvíce je oděvních brandů, zastoupen je i segment F&B. Nejvýznamnějším vstupem je příchod irského oděvního řetězce Primark, který na pražském Václavském náměstí zítra otevře svou první a největší prodejnu v centru města v regionu.

Nehledě na problémy, které maloobchodnímu segmentu způsobila opatření spojená s koronavirovou krizí – v Česku byly prodejny uzavřeny nejdéle v Evropě, 234 dní – na zdejší trh vstupují nové značky.

Letošní první pololetí je nejsilnější za poslední tři roky: loni k nám ve stejném období přišlo šest značek, předloni osm. Nyní se totiž realizují některá otevření prodejen, jež byla kvůli pandemii odložena: Primark, Cinemax či Mr. Jeff vyčkávali na stabilizaci situace, jež zahájení provozu umožní.

Značky, které do ČR nově vstoupily či vstoupí v prvním pololetí roku 2021

Značka Země původu Segment Prodejna Umístění Město Primark Irsko Oblečení Centrum města Václavské náměstí Praha Versace Itálie Oblečení Centrum města Pařížská Praha Dedoles Slovensko Oblečení Obchodní centrum Galerie Butovice Praha Fielmann Německo Oční optika Obchodní centrum Westfield Chodov Praha Cozy Home Rusko Nábytek a bytové doplňky Obchodní centrum Centrum Černý Most Praha Cinemax Slovensko Volný čas Obchodní centrum Olympia Olomouc Olomouc Dobro & Dobro Cafe Polsko Stravování Centrum města Purkyňova Praha Motiko Moldavsko Stravování Obchodní centrum OC Nový Smíchov Praha Mr Jeff Španělsko Čistírna Centrum města Chebská Karlovy Vary

„Retaileři si uvědomují přetrvávající potenciál centra Prahy, která vždy byla, je a bude vyhledávanou turistickou destinací – tato významná část zákazníků se sem, jakmile to půjde, začne vracet. Roste zároveň také kupní síla místních obyvatel. Česko je tedy nadále ideálním místem pro expanzi maloobchodních značek,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Potenciálu Prahy si je dobře vědom irský oděvní řetězec Primark, který zde 17. června 2021 otevře svou první a největší prodejnu v centru města ve střední a východní Evropě. Ostatní obchody řetězce v regionu fungují zatím v obchodních centrech – v Polsku a Slovinsku, další se chystá v rámci rozšíření bratislavského nákupního centra Eurovea.

„Otevření Primarku v Praze je bezesporu nejvýznamnějším vstupem nové značky ze segmentu rodinné módy a doplňků na zdejší trh – nejen letos, ale za uplynulých téměř 20 let. Posledním podobně významným příchodem bylo otevření prodejny H&M v roce 2003, předtím i značek Zara, C&A, Marks & Spencer či New Yorker. Primark se v Česku určitě zařadí mezi úspěšné prodejce módního oblečení a doplňků za dostupnou cenu. Celosvětově patří mezi nejúspěšnější a nejprogresivnější společnosti ve svém oboru, proto věřím, že jeho úspěch v České republice je jistý.“

Jak Kotrbáček také očekává pozitivní dopad otevření prodejny Primarku na celou lokalitu. Do horní části Václavského náměstí přivede značné množství zákazníků, proto také Cushman & Wakefield nyní eviduje zvýšený zájem retailerů o maloobchodní prostory v blízkém okolí.

Čtyři nováčci na high street

Na „high street“, tedy hlavní nákupní ulice v centru města, míří čtyři z letošních devíti příchozích značek – tři do Prahy, jedna do Karlových Varů. Pět jich pak otevře svou provozovnu v obchodním centru – většina v Praze, slovenská síť kin Cinemax v Olomouci. Poměr centrum města vs. obchodní centrum je tak jako již dlouhodobě vyvážený.

V souladu s dalším dlouhodobým trendem je i v letošním prvním pololetí nejvíce příchodů v módním segmentu. V Pařížské ulici se otevřela prodejna značky Versace, která tak opětovně vstoupila na český trh (dříve měla obchod v ulici U Prašné brány). Svoji první prodejnu v Praze otevírá slovenský výrobce ponožek, prádla a doplňků Dedoles, který se stal velice úspěšným konceptem: v roce 2020 dosáhl tržeb 400 milionů korun a prodává zboží 600 tisícům zákazníků již ve 20 zemích.

Dvě nově příchozí značky jsou se segmentu F&B: v Praze otevřela svou první českou provozovnu polská kavárenská síť Dobro & Dobro Cafe a také prodejce japonských dezertů Motiko. Trendu obliby nákupu bytových doplňků a vybavení domácnosti využívá ruský koncept Cozy Home.

2021 zatím podle očekávání

Otevřít v letošním roce prodejnu v České republice plánují i další maloobchodní značky, opět z velké části módní – například Chanel a Balenciaga (obě v Pařížské ulici), v obchodních centrech pak Anson’s, Modivo či eObuv.cz, dále třeba fitness centrum Clever Fit.

Celkem by mohlo jít o srovnatelný počet brandů jako v předchozích letech – v roce 2020 jich k nám vstoupilo 25, o rok dříve 24.

„Věřím, že maloobchod již nebude muset čelit dalším omezením, jež na něj samozřejmě mají velký dopad, a na český trh budou přicházet nové značky v podobné míře, jako tomu bylo dosud. Jsem přesvědčen, že kamenné prodejny budou stále pro obchodníky a značky důležité a nadále se budou těšit zájmu zákazníků, kteří se sice naučili více nakupovat online, ale na fyzické nakupování rozhodně nezanevřeli. To tak zůstává zásadní složkou strategie retailerů, kteří však musejí zákazníkům nabídnout atraktivní a unikátní koncept prodejny, zkvalitnit zákaznický servis a zefektivnit komunikaci se zákazníkem,“ uzavírá Kotrbáček.