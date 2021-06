Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje projekt Digitální knihovny ve spolupráci se zástupci průmyslových odvětví a Asociací komunikačních agentur. Projekt tohoto druhu je zatím ve světě unikátní.

České průmyslové firmy se stále častěji setkávají s možností účastnit se virtuálních veletrhů. V blízké době ale budou moct využít také nově vznikající řešení pro vlastní prezentaci produktů ve virtuální nemocnici, na letišti, anebo třeba ve výrobní hale. Virtuální realita pomůže kompenzovat výrazné dopady pandemie právě na fyzické formy prezentace a českým firmám pomůže v exportu.

Propuknutí pandemie a následné restrikce pro pořádání hromadných akcí a cestování do zahraničí výrazně omezily možnosti propagace firem. Již v průběhu loňského jara se proto AKA obrátila na MPO s návrhy na podporu marketingových aktivit tuzemských firem. Ty se totiž škrtají jako první, což ovšem podvazuje poptávku a odbyt. Peníze určené na kofinancování oficiálních účastí (ČOÚ) českých podniků na zahraničních veletrzích bylo možné využít i na jiné projekty, protože veletržní byznys se de facto zastavil.

„Věděli jsme, že spolufinancování ČOÚ je téměř výhradní formou marketingové podpory státu českým exportérům. Praxe s kořeny v padesátých a šedesátých letech ovšem nereflektovala vývoj a možnosti dneška. Proto jsme ministerstvu poskytli přehled možností, jak doplnit fyzické veletrhy moderními technologiemi. Jsem rád, že i díky našim podnětům má už rok poté stát slibně nakročeno,“ říká ředitel AKA Marek Hlavica.

MPO na podzim loňského roku zorganizovalo soutěž Digital Promotion 4.0, díky níž se podařilo zmapovat široké portfolio firem nabízejících pokročilé digitální nástroje, které mohou pomoci prezentaci českého průmyslu v zahraničí. Na základě jejích výstupů nyní pracuje na unikátním projektu Digitální knihovny českého průmyslu. Ta má sloužit jako rozcestník průmyslu v České republice a zároveň jako výkladní skříň jednotlivých odvětví.

„Příkladem může být virtuální nemocnice, která bude obsahovat operační sál vybavený řešeními od českých firem. Obdobně lze sestavit třeba hangár či výrobní halu s přehlídkou českých subdodavatelů, ale také designové galerie a mnoho dalšího, “ říká Rudolf Klepáček. Digitální knihovna se tak bude postupně rozšiřovat přidáváním nových oborů, firem i 3D modelů.

Hlavní výhodou připravovaného projektu je nezávislost na veletrzích a platformách veletržních správ. 3D virtuální modely v kombinaci s tematickým prostředím navíc umožní prezentovat produkt v jeho reálném prostředí s vysokou úrovní detailu a interaktivity. Výhodou je rovněž úspora nákladů. Vyslání obchodního zástupce na akci vychází na desítky až nižší stovky tisíc. Tyto částky mohou nyní firmy směrovat na tvorbu těchto modelů, které je možné využít nadčasově.

Firmy budou moci platformu využívat i samostatně pro vlastní účely, pro které si virtuální prostředí přizpůsobí. Na tvorbu 3D modelů a další digitální aktivity by měly vzniknout podpůrné nástroje s financováním z Evropské unie. Ty mohou firmám pokrýt až polovinu nákladů, které do tvorby virtuální prezentace investují. Technologické řešení je ve fázi vývoje, pro pilotní provoz by mělo být vše připraveno začátkem příštího roku. „Zaměření na moderní technologie nabídne příležitost českým společnostem podílet se na podpoře exportérů vlastním řešením. Například ve vytváření virtuální reality patří Česko ke světové špičce. Finance od státu tak přinesou dvojí užitek,“ říká Marek Hlavica, ředitel AKA.