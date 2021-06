Cenu Grand Prix získal online event XLAB & Happenee pro Microsoft Global HR Services v rámci Microsoft Growth Week. Agentura získala i zlato v kategorii B2B eventů na podporu obchodních vztahů. Dvě zlata si připsala produkční agentura Next Level. Dvě speciální ceny pak získala společnost MVP Events.

Absolutním vítězem letošního ročníku cen ČEA se stal Microsoft Growth Week. Porota mu přidělila i 3. místo v kategorii B2E, eventů na podporu vztahů se zaměstnanci. Každoroční konference pro stovky zaměstnanců softwarového gigantu z různých zemí a kontinentů se vlivem pandemie nemohla odehrávat fyzicky. Event byl vysílán do 15 zemí světa v 10 různých časových pásmech od USA po Indii. 20členný produkční tým strávil přípravou přes 1000 hodin. K neformálnosti přispěla Ninja Cat, postava typická pro Microsoft prostředí, která setkání moderovala, byla zhmotněna a naklíčována do 3D prostředí, komunikovala s účastníky na sociálních sítích, zjevovala se náhodně v platformě a v podobě gifů sloužila jako jednotný komunikátor celého eventu.

Zlato v kategorii B2B eventů na podporu obchodních vztahů si odnáší unikátní řešení konference GLOBSEC Bratislava Forum také od XLAB & Happenee. Vedle Davosu jde o nejvýznamnější evropskou bezpečnostní konferenci, které se každoročně účastní čelní světoví představitelé. Dvě velké hybridní stage sledovala více než tisícovka účastníků online a stovka v sále. Live stream na YouTube z hlavní stage Marie Terezie měl přes 4 300 shlédnutí, živý stream běžel i na Facebooku. Stříbro a bronz získala Event arena.

V kategorii B2C eventy na podporu vztahů se zákazníky získala zlato produkční agentura Next Level s živým eventem pro Mazda Motor Europe a roadshow Mazda MX-30 Electric Experience. „Vytvořili jsme strikně ekologickou a udržitelnou zónu, která pracovala s materiály a prvky interiéru vozu a zároveň byla v souladu s minimalistickým vizuálním stylem Mazda. Logisticky se jednalo o stavbu, která byla navržena tak, aby byla rozebratelná a sestavitelná během jednoho dne a transportovatelná do všech plánovaných lokaci roadshow,“ uvedla k akci agentura. Každá zastávka roadshow se skládala ze samostatného eventu pro lokální novináře, školení lokálních dealerů včetně srovnávací kolony konkurenčních elektrovozů, které jsme vozili s sebou, ale především z testovacích jízd pro vybrané zákazníky.

Zlato v kategorii B2P eventy na podporu vztahů s veřejností získala také Next level s projektem Good Point pro JTI Slovak Republic. Smyslem projektu bylo nalézt adekvátní náhradu za letní festivaly a minimalizovat dopad pandemie na marketingové aktivity. agentura připravila dvouměsíční festival na Zlatých Pieskách, Součástí byly party, koncerty, kina, pub quizy a spoustu dalších aktivit. „V předešlých letech vidělo platformu Good Point na festivalech odhadem 40 tisíc lidí, návštěvnost Good pointu na Zlatých Pieskách byla téměř 60 tisíc. Platforma měla takový úspěch, že klient navýšil pro roky 2021 až 2025 rozpočet a i po uvolnění restrikcí chce Good Point na Zlatých Pieskách provozovat i v dalších letech a výrazně jej rozšířit,“ uvedli zástupci Next Level.

V segmentu B2E eventů na podporu vztahů se zaměstnanci uspěla Generali Česká pojišťovna s hybridním eventem Adventní kalendář pro zaměstnance – “Advent v červené”. Celé řešení bylo postaveno na microsite www.adventvcervene.cz. Po přihlášení se uživatel dostal na virtuální adventní kalendář s tradičními 24 okénky. Každé jedno okénko obsahovalo unikátní dárek. Ve 14 okénkách se nacházely eventy typu koncert, video návod či online vánoční večírek. “Cílem bylo zapojit do akce co nejvíce zaměstnanců a zpříjemnit jim tradiční vánoční čas i v dnešní nelehké době a zesílit tak jejich vztah se značkou Generali Česká pojišťovna. Většinu eventů jsme realizovali v našem novém virtuálním studiu, interními kapacitami jsme pokrývali i velkou část realizace (námět, scénář, komunikace se zaměstnanci). Z 5 255 oslovených zaměstnanců se jich aktivně zúčastnilo 4331,” uvedli autoři.

V kategorii veřejných eventů a festivalů uspěla společnost MVP Events s projektem Milada 70: Zavražděna komunisty. V souvislosti s výročím 70 let od vykonstruovaného procesu a popravy Milady Horákové, která byla za spiknutí a velezradu 27. června v 5:35 hodin ráno popravena, vznikla občanská iniciativa s názvem Milada 70: Zavražděna komunisty. Iniciativa zveřejnila svou „Výzvu spoluobčanům, institucím a samosprávám k uctění památky doktorky M. Horákové“. Jejím smyslem bylo připomenout široké veřejnosti nejen osud Horákové, ale především její odvahu a postoje. Tento projekt získal i zvláštní cenu za mimořádný počin. Stejná agentura pak získala také Ocenění za zvláštní přínos oboru za projekt NOCOVID. Together again.

Zlato v kategorii Odborné konference, fóra a kongresy získala Confer-O-Matic za online event mDevCamp 2020, šlo o 9. ročník konference mDevcamp, která je jednou z největších akcí pro mobilní vývojáře ve střední Evropě.

